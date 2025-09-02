Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

U23 Việt Nam quyết tâm chào mừng Quốc khánh bằng chiến thắng

TPO - Trước trận ra quân gặp U23 Bangladesh tại Vòng loại U23 châu Á 2026, tinh thần của U23 Việt Nam đang lên rất cao. Theo tiền đạo Nguyễn Đình Bắc, toàn đội đang hướng tới một chiến thắng để mang tới niềm vui trong dịp Quốc khánh.

542141399-1103232778677301-2941661778418486797-n.jpg

Trong không khí tưng bừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9, các cầu thủ U23 Việt Nam đang miệt mài tập luyện tại Việt Trì (Phú Thọ), chuẩn bị cho các trận của bảng C thuộc Vòng loại U23 Châu Á 2026.

Mặc dù lần này thời gian tập trung tương đối ngắn, nhưng tiền đạo Nguyễn Đình Bắc cho biết, U23 Việt Nam không gặp nhiều khó khăn bởi hầu hết các cầu thủ vừa cùng nhau giành chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025. Tất cả đã hình thành sự gắn kết, đồng thời hiểu được các ý đồ chiến thuật của HLV Kim Sang-sik.

Danh sách tập trung lần này đáng chú ý là sự xuất hiện của tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung, người từng khoác áo đội một Slavia Sofia tại giải vô địch quốc gia Bulgaria trước khi trở về đầu quân cho CLB Ninh Bình. Nguyễn Đình Bắc tiết lộ tân binh Trần Thành Trung mang đến sự hứng khởi cho toàn đội.

539384449-1103232602010652-2386495602293764025-n.jpg
Cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung trong buổi tập ngày 1/9 của U23 Việt Nam.

“Thành Trung hòa nhập rất nhanh, vui vẻ và đoàn kết cùng toàn đội. Trung là cầu thủ chất lượng và tôi tin sẽ thi đấu tốt trong các trận sắp tới”, Đình Bắc chia sẻ.

Cũng theo Đình Bắc, “U23 Việt Nam dành sự tôn trọng tuyệt đối cho cả ba đối thủ", nhưng trước tiên, "cả đội tập trung cho trận mở màn gặp U23 Bangladesh". "Chúng tôi đặt quyết tâm cao nhất, hướng tới kết quả tốt để mang niềm vui đến người hâm mộ trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 của đất nước”, Đình Bắc nói, đồng thời khẳng định "được thi đấu trong thời khắc lịch sử của dân tộc mang đến niềm tự hào và hạnh phúc", thôi thúc các cầu thủ "quyết tâm chiến đấu hết mình để giành vé dự Vòng chung kết U23 châu Á 2026".

U23 Việt Nam sẽ chính thức bắt đầu hành trình tại Vòng loại U23 châu Á 2026 bằng trận đấu với U23 Bangladesh lúc 19h00 ngày 3/9 trên sân Việt Trì. Trận còn lại tại bảng C giữa U23 Yemen và U23 Singapore diễn ra lúc 16h00 cùng ngày.

#U23 Việt Nam #lịch thi đấu U23 Việt Nam #U23 Việt Nam tập luyện #Vòng loại U23 châu Á 2026 #lịch thi đấu vòng loại u23 châu á #Trần Thành Chung U23 Việt Nam #Nguyễn Đình Bắc

