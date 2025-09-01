Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Lại thất bại, Pep Guardiola than thở cầu thủ Man City quên cách chơi bóng

Thanh Hải Thanh Hải
TPO - Dù có sự trở lại của Rodri, Man City vẫn nhận thất bại đau đớn trước Brighton. Sau trận đấu, HLV Pep Guardiola than thở rằng các cầu thủ ông đã quên mất cách chơi bóng, và đây là nguyên nhân dẫn đến trận thua.

c.jpg

"Man City đã chơi tốt trong 2/3 trận đấu, nhưng ở khoảng thời gian cuối chúng tôi lại chơi tệ. Các cầu thủ của tôi quên phong cách chơi bóng quen thuộc, chỉ thực hiện những đường bóng dài không hiệu quả. Đặc biệt sau bàn thua đầu tiên, chúng tôi quên mất cách chơi bóng và nghĩ nhiều đến thất bại tiềm tàng. Mọi chuyện đã diễn ra như vậy", HLV Pep Guardiola nói với Sky Sports sau khi Man City rời Amex Stadium với trận thua 1-2.

Tối Chủ nhật (31/8), đội bóng của Pep Guardiola đã khởi đầu thuận lợi khi có bàn dẫn trước do công của Erling Haaland, người sở hữu pha lập công thứ 88 trong trận đấu thứ 100 ở Premier League. Tuy nhiên họ bất ngờ để Brighton vùng lên, cuối cùng nhận hai bàn thua choáng váng.

Kết quả này khiến Man City rơi xuống vị trí thứ 12 với chỉ 3 điểm sau 3 trận. Đây là vị trí kém xa kỳ vọng, nhất là sau mùa hè mua sắm rầm rộ với 155,6 triệu bảng được chi ra cho 5 tân binh.

"Man City đã đổi thay rất nhiều và đang có một đội hình thực sự tốt. Tuy vậy cần thời gian để những cầu thủ mới thích nghi. Điều này hoàn toàn bình thường. Tôi hài lòng với những gì chúng tôi đang làm. Khi tất cả hoàn thiện, tất cả sẽ thấy sức mạnh thực sự của The Citizens", Guardiola cho biết.

Một chi tiết đáng chú ý là Man City có sự phục vụ của Rodri sau thời gian dài dưỡng thương. Thế nhưng ngay cả điều đó cũng không ngăn được thất bại. Kết thúc trận đấu, tiền vệ người Tây Ban Nha nói rằng "tôi không phải Messi để đảm bảo các chiến thắng". "Đội bóng là một tập thể, và khi chúng tôi giành chiến thắng trong quá khứ, tôi cũng cần sự hỗ trợ của đồng đội", Rodri chia sẻ, "Hiện chúng tôi thiếu đẳng cấp và cần phải nâng cao trình độ nếu muốn cạnh tranh với các đối thủ".

Thanh Hải Thanh Hải
