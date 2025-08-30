MU chật vật thắng tân binh Burnley bằng quả penalty phút bù giờ

TPO - Hai lần dẫn trước, 2 lần MU bị đối thủ san bằng tỷ số và phải chờ tới pha ghi bàn trên chấm 11m ở phút bù giờ của Bruno Fernandes để giành chiến thắng trước Burnley. Kết quả chung cuộc 3-2 giúp MU có trận thắng đầu tiên ở giải Ngoại hạng Anh.

foul HẾT GIỜ! MU 3-2 Burnley 90+11': Burnley thực hiện đá phạt không thành công và trọng tài thổi còi ngay sau khi hậu vệ MU phá bóng ra khỏi vòng cấm. MU đã có chiến thắng đầu tiên ở mùa giải mới. Tuy nhiên, họ tiếp tục cho thấy rất nhiều vấn đề trong lối chơi và áp lực lên HLV Ruben Amorim có lẽ chưa giảm bớt. report Trọng tài vẫn chưa thổi còi hết giờ 90+10': Thời gian bù giờ kéo dài thêm 4 phút nhưng trọng tài vẫn chưa thổi còi mãn cuộc. Các cầu thủ MU đang thúc giục ông làm điều này. goal VÀO! Bruno Fernandes nâng tỷ số lên 3-2 cho MU 90+6': Trên chấm 11m, Bruno Fernandes sút bóng hiểm hóc khiến thủ môn Burnley không thể chạm tay vào bóng. 3-2 cho MU. penalty PHẠT ĐỀN cho MU! 90+4': Sau khi xem lại tình huống và tham khảo phòng VAR, trọng tài quyết định thổi phạt đền cho MU. var VAR! MU có thể được hưởng phạt đền 90+1': Amad bật tường với Bruno Fernandes và băng vào vòng cấm Burnley nhưng bị Anthony kéo ngã. Trọng tài không thổi phạt đền cho MU, nhưng tổ VAR đề nghị ông xem lại video quay chậm. time Hiệp 2 có 5 phút bù giờ report Sesko đánh đầu nguy hiểm 87': Từ cánh trái, Dalot tạt bóng sớm cho Sesko ập vào đánh đầu lái bóng. Sesko dứt điểm nguy hiểm, nhưng không chính xác. report Sesko đánh đầu vọt xà ngang 86': Từ nỗ lực tạt bóng của Mbeumo, Sesko bật cao đánh đầu. Tuy nhiên, anh đưa bóng đi vọt xà ngang Burnley. report MU đang bế tắc 81': Cho dù đã đưa Sesko vào sân và có tiền đạo mục tiêu, nhưng MU vẫn chơi rất bế tắc trong những phút vừa qua. yellow Bruno Fernandes nhận thẻ vàng 76': Đội trưởng MU nhận thẻ sau pha phạm lỗi nguy hiểm với đối thủ. substitution Sesko vào sân 72': HLV Amorim quyết định đưa Sesko vào sân thay Casemiro. goal VÀO! Burnley gỡ hòa 2-2! 67': Từ tình huống phạt góc của Burnley, Shaw phá bóng không tốt để đối thủ dứt điểm cận thành. Bayindir cản phá, nhưng bóng đến chân Anthony và cầu thủ này dễ dàng sút bồi thành bàn. 2-2 cho Burnley. report KHÔNG VÀO! Bruno Fernandes dứt điểm nguy hiểm 63': Từ quả đá phạt góc của Mbeumo, Bruno Fernandes đón lõng dứt điểm một chạm đưa bóng đi chệch cột dọc Burnley trong gang tấc. Đây là lần thứ 2 MU tạo cơ hội với kiểu phối hợp phạt góc như thế này. var VAR! Foster ghi bàn thứ 2, nhưng việt vị 59': Trận đấu đang diễn ra rất nhanh, hàng thủ dâng cao của MU tiếp tục khiến đội bóng này thót tim khi để lọt Foster thoát xuống. Số 9 của Burnley lừa qua Bayindir và dễ dàng đưa bóng vào lưới, nhưng anh đã việt vị. goal VÀO! Mbeumo tái lập thế dẫn trước cho MU 57': Chỉ hơn 1 phút sau khi Burnley gỡ hòa, MU đã ghi bàn thứ 2. Từ nỗ lực của căng ngang của Dalot, Mbeumo có cơ hội dứt điểm ở cự ly gần và anh không bỏ lỡ. 2-1 cho Quỷ đỏ. goal VÀO! Foster gỡ hòa 1-1 cho Burnley 55': Từ nỗ lực tạt bóng của Larsen, Foster băng xuống sút tung lưới MU ở cự ly gần. Thủ môn MU không có cơ hội cản phá ở pha bóng này. report Burnley tạo sức ép 48': Từ quả đá phạt của Burnley, bóng đi lộn xộn trong vòng cấm và Foster suýt có cơ hội dứt điểm. Tuy nhiên, Yoro đã kịp dùng chân cản bóng. start Hiệp 2 bắt đầu Sau giờ nghỉ, HLV Amorim quyết định đưa Mainoo vào sân thay Mount. foul Hết hiệp 1: MU 1-0 Burnley MU nhập cuộc không thực sự thuyết phục trước Burnley nhưng vẫn có bàn mở tỷ số sau pha phản lưới của Cullen. Cuối hiệp 1, Quỷ đỏ có nhiều cơ hội hơn nhưng không thể ghi thêm bàn thắng. report KHÔNG VÀO! Amad Diallo chưa thể ghi bàn 45+5': Amad Diallo có cơ hội mười mươi sau đường chuyền đẹp của Mbeumo, nhưng cú sút của anh vẫn đưa bóng đi vọt khung thành Burnley trong gang tấc. time Hiệp 1 có 8 phút bù giờ report KHÔNG VÀO! Dubravka tiếp tục cứu thua cho Burnley 45': MU một lần nữa có cơ hội từ tình huống cố định. Bruno Fernandes đá phạt góc đẹp mắt cho Amad đón lõng bắt vô-lê một chạm cực mạnh. Nhưng Dubravka chọn đúng vị trí để đẩy bóng ra ngoài. report XÀ NGANG! Quá đen cho MU 40': Từ pha đá phạt góc của Luke Shaw, Mount bật cao đánh đầu cực mạnh nhưng bóng đi trúng xà ngang Burnley. MU đang khá đen đủi ở mùa giải này. report KHÔNG VÀO! Mejbri suýt sút tung lưới CLB cũ 37': Burnley có tình huống tấn công bài bản hiếm hoi trong hiệp 1. Bóng được căng ngang vào vòng cấm MU cho Hannibal Meibrj băng lên dứt điểm. Tuy nhiên, tiền vệ này sút bóng quá cao. substitution Cunha chấn thương 30': Cunha dính chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu. Vào sân thay người là Zirkzee. goal VÀO! Cullen phản lưới Burnley 27': Từ quả đá phạt của Bruno Fernandes, Casemiro đánh đầu đưa bóng đập xà ngang bật ra. Bóng đập trúng Cullen bật ngược lại khiến Dubravka không kịp phản ứng. 1-0 cho MU. var Trọng tài hủy phạt đền của MU 20': Sau khi xem lại video quay chậm, trọng tài xác định Walker chưa phạm lỗi với Mount và hủy bỏ quyết định ban đầu. var Phạt đền cho MU!? 16': Mount áp sát tranh bóng của Walker và băng lên khiến hậu vệ của Burnley phạm lỗi. Trọng tài lập tức thổi phạt đền cho MU, nhưng tổ VAR đang vào cuộc để xác định lại tình huống phạm lỗi ở trong hay ngoài vòng cấm đội khách. report KHÔNG VÀO! Dubravka cứu thua cho Burnley 14': Từ giữa sân, Bruno Fernandes chuyền bóng dài chính xác cho Mbeumo. Số 19 khống chế khéo léo và tung ra cú sút bằng chân trái sở trường, nhưng Dubravka vẫn kịp bay người cản phá. Ngay sau đó, Mbeumo có thêm cơ hội nhưng sút bóng chệch cột dọc. Trong tình huống này, anh đã việt vị. report MU đang bế tắc 10': Hệ thống của MU hoạt động không tốt. Các tuyến của họ có vẻ quá xa nhau, khiến đội bóng này không thể tấn công áp đặt dù cầm bóng nhiều hơn Burnley. report KHÔNG VÀO! Bóng đi sát cột dọc Burnley 5': Từ cánh phải, Amad tạt bóng khó chịu khiến hậu vệ Burnley suýt đánh đầu phản lưới. report HLV Amorim vẫn sử dụng sơ đồ 3-4-3 Trái ngược với mong muốn của người hâm mộ MU, HLV Ruben Amorim vẫn quyết định sử dụng sơ đồ 3-4-3. Đáng chú ý, cả hai hậu vệ chạy cánh của MU là Amad và Dalot đều chơi ở cánh không thuận chân. start Trận đấu bắt đầu! report Sesko tiếp tục ngồi dự bị Trận thứ 3 liên tiếp ở Ngoại hạng Anh, Sesko phải ngồi dự bị. Tiền đạo người Slovenia có vẻ vẫn chưa sẵn sàng cho giải đấu mới. Trước đó, anh đã có cơ hội đá chính trước Grimsby Town nhưng gây thất vọng lớn. report Đội hình xuất phát MU vs Burnley

Thông tin trận đấu MU vs Burnley

Thời gian: 21h00 ngày 30/8

Địa điểm: Sân vận động Old Trafford

Kênh trực tiếp: K+ SPORT1

Nhận định trước trận đấu MU vs Burnley

Bóng đá Anh luôn đầy rẫy những bất ngờ, nhưng cú sốc mà Manchester United phải nhận trước Grimsby Town tại League Cup giữa tuần qua có lẽ là một trong những vết nhơ khó quên trong lịch sử hào hùng của họ. Câu hỏi đặt ra lúc này là liệu HLV Ruben Amorim có thể vực dậy tinh thần Quỷ Đỏ để tìm kiếm chiến thắng đầu tiên trong mùa giải 2025-26 khi tiếp đón Burnley tại Old Trafford vào tối nay?

Manchester United bước vào trận đấu này với hành trang là chuỗi thành tích đáng thất vọng. Thất bại 0-1 trước Arsenal ở trận mở màn và trận hòa 1-1 trước Fulham ở vòng đấu trước cho thấy đội bóng của Amorim vẫn chưa tìm được sự ổn định. Đáng lo ngại hơn, cú ngã ngựa trước Grimsby Town - một đội bóng hạng Tư - ở League Cup là hồi chuông cảnh báo về sự mong manh của Quỷ Đỏ. Thống kê từ Opta cho thấy Amorim chỉ thắng 35.6% trong 45 trận dẫn dắt United, con số thấp nhất so với bất kỳ HLV nào kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu vào năm 2013.

Hàng công của United thiếu sắc bén, hàng thủ lỏng lẻo, và ngay cả thủ quân Bruno Fernandes - người thường tỏa sáng trước các đội mới lên hạng - cũng bỏ lỡ một quả phạt đền quan trọng trong trận gặp Fulham. Old Trafford, từng là pháo đài bất khả xâm phạm, giờ đây lại chứng kiến United thua tới 8 trong 13 trận Premier League gần nhất (W3 D2). Những con số này không chỉ phản ánh phong độ kém cỏi mà còn cho thấy áp lực khổng lồ đang đè nặng lên vai Amorim.

Xem trực tiếp MU vs Burnley trên kênh nào, ở đâu?

Bản quyền truyền hình trận đấu giữa MU và Burnley ở Ngoại hạng Anh thuộc về truyền hình K+. Trận đấu này được phát sóng trực tiếp trên K+ SPORT1

Link xem trực tiếp MU vs Burnley 21h00 ngày 30/8

https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/kpm