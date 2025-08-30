Singapore dùng đội hình U20 thách thức U23 Việt Nam ở vòng loại châu Á

TPO - Dù sẽ phải gặp Việt Nam - nhà đương kim vô địch U23 Đông Nam Á - tại vòng loại U23 châu Á 2026 nhưng Singapore lại chỉ cử dàn cầu thủ U20...

Trong danh sách tham dự vừa được Liên đoàn bóng đá Singapore công bố, Singapore gây bất ngờ với đội hình gồm phần lớn các cầu thủ vừa tham dự vòng loại U20 châu Á 2026. Lớn nhất trong số 23 cầu thủ chỉ là 3 người sinh năm 2003, nghĩa là năm nay mới 22 tuổi.

Còn lại, đội hình Singapore hầu hết là các cầu thủ sinh từ 2005 trở về sau. Đáng chú ý, đội có sự góp mặt của 3 cầu thủ 17 tuổi: Harith Danish, Luth Harith và Rae Peh.

Với đội tuổi trung bình dưới 20, có thể nói đây là đội U20 của Singapore. Không như Việt Nam hay Yemen sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia ở độ tuổi U23 thì Singapore chỉ là tập hợp các tài năng trẻ chưa có nhiều cơ hội thi đấu quốc tế cũng như trong nước. Phần lớn họ mới được đôn lên từ giải U21 quốc nội.

Các cầu thủ Singapore phần lớn sinh từ 2005 về sau

Thành tích của họ cũng không ấn tượng. Tại chiến dịch vòng loại U20 châu Á vừa qua, Singapore toàn thua cả 3 trận và đứng cuối cùng, thậm chí họ không ghi nổi bàn nào.

Với việc tiếp tục tranh tài ở vòng loại U23 châu Á 2026, có thể nói dàn cầu thủ này được nhắm đến cho chiến dịch SEA Games 33 tại Thái Lan. Còn trước mắt ở vòng loại U23 châu Á 2026 từ ngày 3 đến 9/9, Singapore tiếp tục đặt mục tiêu trui rèn, nâng cao trình độ thay vì tiến xa.

Cơ hội giành vé dự VCK của Singapore là rất nhỏ bé khi họ chung bảng Việt Nam và Yemen. Có lẽ đối thủ chính để Singapore hy vọng kiếm những điểm số danh dự là Bangladesh.

Danh sách U23 Singapore dự vòng loại U23 châu Á