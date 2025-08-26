Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Ông Kim Sang-sik lý giải quyết định gọi cầu thủ Việt kiều vào đội tuyển U23 Việt Nam

Tiểu Phùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trần Thành Trung và Viktor Lê là 2 cầu thủ Việt kiều được HLV Kim Sang-sik gọi vào đội tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị cho Vòng loại U23 châu Á 2026, diễn ra tháng 9 tới tại Việt Trì (Phú Thọ).

anh-chup-man-hinh-2025-08-26-luc-184050.png

"Chúng tôi cùng đội ngũ luôn theo dõi sát và phân tích chuyên môn của các cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, trong đó có Thành Trung. Ở đợt tập trung tới tôi sẽ đánh giá kỹ hơn. Thời gian qua, chúng tôi đã đánh giá kỹ năng lực các cầu thủ trước khi triệu tập, hy vọng đội U23 Việt Nam sẽ tiếp tục có thành tích tốt"-HLV Kim Sang-sik cho biết.

Chiều 26/8, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã tổ chức họp báo công bố đơn vị đồng hành chính Vòng loại U23 châu Á 2026, bảng C là ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank). Trong khuôn khổ giải đấu này, đội tuyển U23 Việt Nam chung bảng C với Yemen, Singapore và Bangladesh.

anh-chup-man-hinh-2025-08-26-luc-184117.png

Các trận đấu trong khuôn khổ bảng đấu này sẽ diễn ra tại Sân vận động Việt Trì (Phú Thọ) từ ngày 3/9 đến 9/9/2025. Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 29/8/2025 để chuẩn bị cho giải đấu. Về lực lượng, bên cạnh các cầu thủ dạn dày kinh nghiệm thi đấu và vừa đăng quang ngôi vô địch U23 Đông Nam Á 2025, HLV Kim Sang-sik cũng triệu tập một gương mặt Việt kiều rất đáng chú ý là tiền vệ Trần Thành Trung, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo CSKA Sofia, thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2013 và từng khoác áo đội một Slavia Sofia tại giải VĐQG Bulgaria trước khi trở về đầu quân cho CLB Ninh Bình tại V-League 1-2025/26.

Một cái tên khác là Viktor Lê, Việt kiều Nga cũng được triệu tập. Bộ khung U23 Việt Nam là lứa cầu thủ vừa đoạt chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025 diễn ra mới đây tại Indonesia.

anh-chup-man-hinh-2025-08-26-luc-183047.png

HLV Kim Sang-sik bày tỏ mong muốn U23 Việt Nam sẽ nhận được sự đồng hành, cổ vũ của đông đảo người hâm mộ. Theo ông Kim Sang-sik, đây sẽ là nguồn cảm hứng để U23 Việt Nam hướng đến chiến thắng.

Tiểu Phùng
#U23 Việt Nam #Kim Sang-sik #Viktor Lê #Trần Thành Trung #đội tuyển Việt Nam #U23 châu Á 2026

Xem thêm

Cùng chuyên mục