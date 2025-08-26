Ông Kim Sang-sik lý giải quyết định gọi cầu thủ Việt kiều vào đội tuyển U23 Việt Nam

TPO - Trần Thành Trung và Viktor Lê là 2 cầu thủ Việt kiều được HLV Kim Sang-sik gọi vào đội tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị cho Vòng loại U23 châu Á 2026, diễn ra tháng 9 tới tại Việt Trì (Phú Thọ).

"Chúng tôi cùng đội ngũ luôn theo dõi sát và phân tích chuyên môn của các cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, trong đó có Thành Trung. Ở đợt tập trung tới tôi sẽ đánh giá kỹ hơn. Thời gian qua, chúng tôi đã đánh giá kỹ năng lực các cầu thủ trước khi triệu tập, hy vọng đội U23 Việt Nam sẽ tiếp tục có thành tích tốt"-HLV Kim Sang-sik cho biết.

Chiều 26/8, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã tổ chức họp báo công bố đơn vị đồng hành chính Vòng loại U23 châu Á 2026, bảng C là ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank). Trong khuôn khổ giải đấu này, đội tuyển U23 Việt Nam chung bảng C với Yemen, Singapore và Bangladesh.

Các trận đấu trong khuôn khổ bảng đấu này sẽ diễn ra tại Sân vận động Việt Trì (Phú Thọ) từ ngày 3/9 đến 9/9/2025. Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 29/8/2025 để chuẩn bị cho giải đấu. Về lực lượng, bên cạnh các cầu thủ dạn dày kinh nghiệm thi đấu và vừa đăng quang ngôi vô địch U23 Đông Nam Á 2025, HLV Kim Sang-sik cũng triệu tập một gương mặt Việt kiều rất đáng chú ý là tiền vệ Trần Thành Trung, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo CSKA Sofia, thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2013 và từng khoác áo đội một Slavia Sofia tại giải VĐQG Bulgaria trước khi trở về đầu quân cho CLB Ninh Bình tại V-League 1-2025/26.

Một cái tên khác là Viktor Lê, Việt kiều Nga cũng được triệu tập. Bộ khung U23 Việt Nam là lứa cầu thủ vừa đoạt chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025 diễn ra mới đây tại Indonesia.

HLV Kim Sang-sik bày tỏ mong muốn U23 Việt Nam sẽ nhận được sự đồng hành, cổ vũ của đông đảo người hâm mộ. Theo ông Kim Sang-sik, đây sẽ là nguồn cảm hứng để U23 Việt Nam hướng đến chiến thắng.