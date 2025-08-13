Xiaomi POP Run 2025: Lần đầu tiên tổ chức bán marathon tại Malaysia và Việt Nam

Từ ngày 12 đến 27 tháng 7, sự kiện Xiaomi POP Run 2025 đã diễn ra đồng thời tại Singapore, Malaysia và Việt Nam, thu hút hơn 4.200 vận động viên phong trào tham gia. Năm nay, giải chạy đánh dấu lần đầu tiên Xiaomi tổ chức nội dung bán marathon (khoảng 21 km) tại Malaysia và Việt Nam.

Ra mắt từ năm 2018, Xiaomi POP Run là một sự kiện chạy bộ thú vị và hấp dẫn được thiết kế để khuyến khích người hâm mộ Xiaomi và những người đam mê thể dục tham gia tập thể dục thông qua trải nghiệm dễ tiếp cận và có tính tương tác cao. Sự kiện này nhằm mục đích thúc đẩy lối sống năng động và tôn vinh niềm vui mà công nghệ và thể thao kết hợp mang lại.

Trong quá trình chạy, những người tham gia cũng có cơ hội dùng thử Xiaomi Smart Band 10 mới ra mắt — một thiết bị thể dục và sức khỏe thiết thực hàng ngày — và trực tiếp khám phá những tính năng nổi bật hỗ trợ theo dõi sức khỏe hằng ngày.

Sự kiện cũng có sự góp mặt của Google Gemini với các trạm tiếp sức, gian hàng trải nghiệm và trình diễn sản phẩm tương tác. Những hoạt động này thu hút đông đảo người tham gia tìm hiểu về cách Gemini hỗ trợ trong công việc và cuộc sống hằng ngày.

Gemini – trợ lý AI của Google – giúp người dùng nâng cao khả năng sáng tạo và hiệu suất làm việc: từ viết lách, lập kế hoạch, học tập cho đến luyện tập tình huống quan trọng. Với lớp giao diện tích hợp, Gemini mang đến quyền truy cập nhanh vào các tính năng AI và hỗ trợ theo ngữ cảnh ngay trên màn hình. Người dùng có thể trò chuyện trực tiếp để tìm ý tưởng, đơn giản hóa vấn đề phức tạp và nhận phản hồi tức thì.

Năm nay, Xiaomi POP Run sẽ diễn ra tại 16 thị trường trên khắp Châu Á, Châu Mỹ Latinh và Châu Âu, với hơn 30.000 người tham gia dự kiến, lan tỏa thông điệp về lối sống khỏe mạnh, hạnh phúc và sáng tạo.

*Kiểm tra điều kiện tham gia. Cài đặt và khả năng tương thích có thể khác nhau tùy thị trường. Dành cho người từ 18 tuổi trở lên. Google và Gemini là thương hiệu của Google LLC.