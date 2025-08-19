Nhận định Nữ U23 Australia vs Nữ Myanmar, 20h00 ngày 19/8: Tiếp đà tiến bộ

TPO - Nhận định bóng đá Nữ U23 Australia vs Nữ Myanmar, Giải vô địch Đông Nam Á - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Australia đang tiến bộ từng ngày. Không loại trừ khả năng họ sẽ lật ngược thế cờ trước Myanmar.

Nhận định trước trận đấu Nữ U23 Australia vs Nữ Myanmar

Myanmar đang đi trên một hành trình đầy ấn tượng. Đội bóng này tưởng như sẽ trải qua một chiến dịch thất vọng khác sau vòng loại châu Á 2026 thì họ đang lột xác mạnh mẽ và đang thẳng tiến tới chức vô địch Đông Nam Á thứ 3.

Từ đầu giải đấu, họ là đội duy nhất chưa thua trận nào, thắng cả 2 ứng viên nặng ký cho chức vô địch là Australia và Thái Lan. Kết quả ấy trái ngược với màn thể hiện tệ của họ ở vòng loại giải vô địch châu Á vừa qua khi họ thua cả Bangladesh, một trong những nền bóng đá yếu nhất châu lục và sớm chấm dứt giấc mơ tham dự vòng chung kết.

Trong vòng 1 tháng, có thể thấy bóng đá nữ Myanmar đã đi từ vực sâu lên tới đỉnh cao một cách chóng vánh. Hôm nay, họ có cơ hội đứng trên ngai vàng của bóng đá nữ khu vực.

Trong khi đó với các cô gái Australia, họ lại đi trên hành trình ổn định hơn. Sau trận đầu thua bất ngờ trước chính Myanmar, Australia đã thể hiện một bộ mặt rất khác. Họ thi đấu khoa học, điềm tĩnh hơn. Đội bóng này giăng ra thế trận phòng ngự phản công sắc sảo khiến Philippines và Việt Nam bất lực. Nếu tận dụng tốt các cơ hội, Australia hoàn toàn có thể thắng đậm hơn.

Phong độ, lịch sử đối đầu Nữ U23 Australia vs Nữ Myanmar

Trước trận chung kết, HLV Joe Palatsides của Australia nói: “Chúng tôi đến Việt Nam muộn, chưa kịp thích nghi với thời tiết, nhưng kể từ đó đội đã đi từ tiến bộ này đến tiến bộ khác. Các cầu thủ đã tiếp thu thông tin và thể hiện rất tốt dù lịch thi đấu dày”.

Đúng như HLV Joe Palatsides đã chia sẻ, các cầu thủ xứ chuột túi đang tiến bộ từng ngày. Đây là kết quả của một hành trình gắn bó với nhau. Họ đã vượt qua những khó khăn và càng thi đấu tại Việt Nam thì tập thể ngày càng đáng gờm. Vì thành tích của Australia đang tốt dần lên. Không bất ngờ nếu như tối nay, Australia giành kết quả tốt hơn trận gặp Myanmar ngày ra quân.

Phải thừa nhận rằng đó là chiến thắng có yếu tố may mắn cho Myanmar khi cả 2 tình huống họ ghi bàn đều có lỗi rất sơ đẳng của hàng phòng ngự đối phương. Đặc biệt là thủ môn bên phía Úc khi cô đã phá bóng vào chân đối thủ.

Sau thất bại ấy, Australia đã thay tới 10/11 vị trí từ trận đấu kế tiếp và gần như sử dụng đội hình này cho suốt chặng đường còn lại. Nhờ đó mà những sai lầm của họ cũng được hạn chế tối đa. Đó chính là lý do mà Australia có thể tự tin tái ngộ Myanmar vào tối nay.