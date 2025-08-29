Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Singapore 'kháng cáo' thành công, được tham dự bóng đá nam SEA Games 33

Đặng Lai

TPO - Đội tuyển U22 Singapore đã được trao quyền tham dự SEA Games 33 sau khi kháng cáo thành công lên Hội đồng Olympic Quốc gia (SNOC).

img-6736.jpg

Sự việc trở nên phức tạp khi trong đợt đăng ký sơ bộ với ban tổ chức SEA Games 33, Hội đồng Olympic Singapore không điền tên đội U22 tham dự nội dung bóng đá nam. Bên cạnh đó, Singapore cũng không cử đội tuyển nữ hay các đội futsal nam và nữ đến Thái Lan tranh tài. Động thái này cho thấy Singapore đứng ngoài cuộc hoàn toàn ở môn bóng đá.

Singapore đối diện nguy cơ lần đầu vắng mặt ở đấu trường SEA Games kể từ năm 1969. Nghĩa là 56 năm thì họ mới không góp mặt ở nội dung được quan tâm nhất các kỳ đại hội: Bóng đá nam.

Động thái này có liên quan tới chuỗi kết quả sa sút của đội U22 đảo quốc sư tử. SEA Games 32, U22 Singapore xếp cuối bảng, đứng dưới cả Lào. Tại vòng bảng, họ thảm bại trước Malaysia 0-7. 1 năm trước đó, Singapore cũng hứng chịu tỷ số 0-7 khi gặp Việt Nam tại giải U23 Đông Nam Á. Kể từ 2022 tới nay, Singapore đã không còn góp mặt ở giải U23 Đông Nam Á nữa.

Singapore-v-China-PR-Group-C-(2).jpg

Những kết quả đó phản ánh sự yếu kém trầm trọng của bóng đá trẻ đảo quốc sư tử. Và SNOC có lý do để rút đội U22 ra khỏi danh sách dự SEA Games 33 bất kể đối diện với chỉ trích dữ dội.

Nhưng trong những nỗ lực cuối cùng, chủ tịch LĐBĐ Singapore, Forrest Li, đã lật ngược tình thế. SNOC thông báo: "Đội tuyển bóng đá nam U22 Singapore sẽ tham gia cùng 762 vận động viên được tuyển chọn vào đầu tháng này, nâng tổng số vận động viên của Singapore lên 980 người ở 48 môn thể thao - con số lớn nhất trong lịch sử SEA Games".

Chủ tịch LĐBĐ Singapore, Forrest Li, chính là nhân vật có ảnh hưởng nhất ở quyết định này. Ông cam kết hợp tác với SNOC để “đảm bảo sự tham gia của đội tuyển”, đồng thời đưa ra những bằng chứng cho thấy Singapore có sự chuẩn bị và tiến bộ để sẵn sàng tranh tài tại SEA Games 33.

Đặng Lai
#tin bóng đá #bóng đá thế giới #bóng đá quốc tế #bóng đá châu á #đội tuyển singapore #u22 singapore #sea games 33

Xem thêm

Cùng chuyên mục