Nguyễn Anh Minh làm caddie trước ngày phát bóng lịch sử tại The Amateur Championship

TPO - Trước khi trở thành golfer Việt Nam đầu tiên phát bóng tại The Amateur Championship – giải đấu nghiệp dư lâu đời và danh giá nhất thế giới, Nguyễn Anh Minh đã có một quyết định đặc biệt xin làm caddie cho bạn chơi người Singapore để được tiếp cận và tìm hiểu địa hình sân thi đấu.

Sân đấu không dễ tiếp cận

Có mặt tại Anh Quốc từ đầu tuần, Nguyễn Anh Minh cùng cha là ông Nguyễn Đặng Sơn đã sớm đến khảo sát hai sân thi đấu chính thức của giải Royal St George’s và Royal Cinque Ports. Tuy nhiên, việc tiếp cận sân gặp nhiều trở ngại do mức phí rất cao và đặc biệt là lịch đặt sân đã kín từ nhiều tuần trước.

Không lãng phí thời gian chờ đợi, Anh Minh chủ động tìm cơ hội để ra sân bằng cách xin làm caddie cho một người bạn thân - Brayden Lee - tuyển thủ nghiệp dư đến từ Singapore, cũng là một trong những golfer đã đặt sân sớm từ trước.

“Không thể ra sân thì tôi xin vác gậy cho bạn mình. Quan trọng nhất là được đi bộ 18 hố, nhìn tận mắt, cảm nhận trực tiếp thời tiết, mức gió và địa hình của sân", Anh Minh chia sẻ với Tiền Phong.

Royal St George’s và Royal Cinque Ports đều là những sân links cổ điển ven biển phía Đông Nam nước Anh, nơi từng nhiều lần đăng cai The Open. Gió lớn gần như mọi thời điểm trong ngày, mặt fairway gồ ghề, cỏ rough cao và green dốc tạo nên những thử thách cực đại cho bất kỳ golfer nào, chưa nói đến một tay golf đến từ khí hậu nhiệt đới như Nguyễn Anh Minh.

Tự tin bước vào giải đấu lịch sử

Hôm nay (15/6), Nguyễn Anh Minh bước vào vòng đấu tập chính thức. Golfer sinh năm 2007 sẽ có thêm cơ hội tìm hiểu kỹ lưỡng hơn với địa hình, điều kiện thi đấu, trước khi bước vào ngày tranh tài chính thức.

Tại vòng 1 vào ngày mai (16/6), Anh Minh sẽ xuất phát lúc 7h40 (giờ địa phương) tại hố 1 sân Royal St George’s (par 70), cùng nhóm với Tim Wiedemeyer (Đức) và Brayden Lee (Singapore) - người bạn mà anh vừa làm caddie.

Trong khi đó, vòng 2 diễn ra lúc 12h14 ngày 17/6 tại sân Royal Cinque Ports (par 72).

The Amateur Championship 2025 quy tụ 288 golfer đến từ 45 quốc gia trên toàn cầu. Sau hai vòng đấu gậy 18 hố trên 2 sân, 64 golfer có điểm số tốt nhất sẽ đi tiếp vào vòng đấu đối kháng loại trực tiếp để tìm ra nhà vô địch.

Biểu tượng của golf Việt Nam

Ở tuổi 18, Nguyễn Anh Minh đã trở thành biểu tượng của golf Việt Nam - một tài năng ghi dấu ấn ở các giải đấu trong nước, khẳng định bản lĩnh ở đấu trường khu vực và đang dần vươn mình ra thế giới.

Việc được The R&A gửi thư mời tham dự The Amateur Championship không chỉ là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của anh, mà còn là cột mốc mang tính lịch sử, đánh dấu bước tiến của golf Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

Lần đầu tiên, quốc kỳ Việt Nam sẽ tung bay tại The Amateur Championship – sân chơi từng sản sinh ra những huyền thoại vĩ đại như Bobby Jones, Sergio García hay José María Olazábal.

Được ví như một “major” của giới golf nghiệp dư, giải đấu này không chỉ là nơi khẳng định đẳng cấp, mà còn là cánh cửa đưa các tài năng trẻ bước vào thế giới chuyên nghiệp. Nhà vô địch của giải sẽ nhận suất tham dự The Open, US Open và The Masters, ba trong bốn giải major danh giá nhất hành tinh.

Một giấc mơ lớn đang dần trở thành hiện thực, không chỉ với Nguyễn Anh Minh, mà còn với cả làng golf Việt Nam.