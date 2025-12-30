Anthony Joshua thoát chết trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, hai người thân cận thiệt mạng

TPO - Anthony Joshua, cựu vô địch quyền anh hạng nặng thế giới, đã may mắn thoát chết trong một vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng xảy ra gần Lagos (Nigeria), song thảm kịch này đã cướp đi sinh mạng của hai người bạn thân thiết luôn đồng hành cùng anh trong sự nghiệp.

Chỉ vài ngày trước, Anthony Joshua còn đứng dưới ánh đèn rực rỡ của võ đài, hưởng vinh quang và tiền thưởng. Giờ đây, anh đối diện với một trong những mất mát lớn nhất đời mình - mất đi những người bạn, người đồng hành, những con người gắn bó không chỉ trong công việc mà cả cuộc sống.

Hai nạn nhân được xác nhận là Latif “Latz” Ayodele -huấn luyện viên cá nhân, và Sina Ghami -HLV thể lực kiêm chuyên gia phục hồi chấn thương lâu năm của Joshua. Cả hai đều là những thành viên quan trọng trong ê-kíp hỗ trợ võ sĩ người Anh gốc Nigeria.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc.

Cuộc sống mong manh sau ánh hào quang

Joshua vừa mới trở lại thi đấu sau hơn một năm vắng bóng, với chiến thắng trước Jake Paul tại Miami trong trận đấu gây chú ý lớn trên nền tảng Netflix, mang về cho anh khoản thù lao khổng lồ.

Ngay sau đó, tay đấm sinh năm 1989 trở về Nigeria để đón năm mới cùng gia đình. Một chuyến đi mang tính cá nhân, hoàn toàn không nằm trong kế hoạch.

Chiếc Lexus SUV chở Joshua được cho là chạy quá tốc độ, mất lái khi vượt xe khác và lao vào xe tải đang dừng bên đường, ngay trên cao tốc Lagos - Ibadan, tuyến đường dài khoảng 127 km nối hai thành phố lớn của Nigeria.

Hình ảnh Joshua chơi bóng bàn vui vẻ cùng Latif Ayodele.

Bi kịch xảy ra chỉ vài giờ sau khi Joshua đăng tải đoạn video trên Instagram ghi lại khoảnh khắc anh chơi bóng bàn vui vẻ cùng Latif Ayodele. Không ai có thể ngờ đó lại là những hình ảnh cuối cùng của Joshua bên người bạn thân.

Theo BBC Sport, Joshua đã được đưa đi chăm sóc y tế ngay sau vụ tai nạn và hiện trong tình trạng ổn định, song cú sốc tinh thần mà anh phải gánh chịu được mô tả là “không thể đo đếm”.

Mất mát lớn hơn cả sự nghiệp

Bên cạnh Latif Ayodele, Sina Ghami là người đã gắn bó với Anthony Joshua hơn 10 năm, luôn hiện diện trong các trại huấn luyện và khi anh thi đấu. Ông thậm chí còn đứng cạnh Joshua trên võ đài sau chiến thắng trước Jake Paul tại Miami.

Latif Ayodele, Sina Ghami gắn bó với Joshua trong nhiều năm.

Joshua dự kiến sẽ thượng đài trở lại tại Saudi Arabia vào tháng 2, trước khi hướng đến trận “siêu kinh điển” được chờ đợi từ lâu với Tyson Fury vào cuối năm 2026. Tuy nhiên, vào thời điểm này, tất cả những kế hoạch ấy đều trở nên thứ yếu.

Một nguồn tin từ BBC nhận định: “Dù Joshua quyết định làm gì trong giai đoạn cuối sự nghiệp, điều đó gần như không còn quá quan trọng. Điều lớn nhất lúc này là anh ấy vượt qua cú sốc tinh thần và giữ được sức khỏe".

Làng quyền Anh đồng loạt chia sẻ nỗi đau

Hàng loạt nhân vật nổi tiếng trong giới thể thao đã gửi lời chia buồn sau thảm kịch. Trên trang cá nhân, Chris Eubank Jr viết: “Cảm ơn Chúa vì nhà vô địch hạng nặng của chúng ta đã sống sót. Nhưng xin cầu nguyện cho Sina và Latz, họ thực sự là những con người tốt".

Jake Paul chia sẻ: “Yên nghỉ nhé Sina Ghami và Latif Ayodele. Lời cầu nguyện của tôi xin gửi tới gia đình họ và AJ".

Ông Eddie Hearn, Chủ tịch công ty quảng bá Matchroom viết trên Instagram với “trái tim nặng trĩu”: “Hai con người tuyệt vời. Hãy yên nghỉ nhé, Sina và Latz".

Tổng thống Nigeria Bola Tinubu cũng đã trực tiếp gọi điện cho Anthony Joshua để gửi lời chia buồn, đồng thời chúc anh sớm bình phục hoàn toàn. Ông cho biết Joshua đang nhận được sự chăm sóc y tế tốt nhất và gia đình võ sĩ rất xúc động trước sự quan tâm này.