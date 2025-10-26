Tay đấm Nguyễn Văn Hải thắng đối thủ trẻ hơn 15 tuổi, hơn cả chiều cao và cân nặng

TPO - Sự kiện tranh tài "Ngòi nổ quyền Anh - Trigger Promotion 5" do Liên đoàn Quyền Anh TP HCM, Đài Phát thanh – Truyền hình TP HCM (HTV) và Trigger Boxing phối hợp tổ chức đã khép lại thành công tối qua 25/10 trong sự chào đón của đông đảo người hâm mộ quyền Anh chuyên nghiệp. Bùng nổ sau 6 hiệp đấu quyết liệt và căng thẳng, võ sĩ kỳ cựu Nguyễn Văn Hải vượt qua đối thủ trẻ Cao Quốc Việt ở trận so găng quyền Anh được chờ đợi.

Trigger Promotion là một trong số ít giải đấu quyền Anh chuyên nghiệp, có quy mô và định hướng phát triển bền vững không chỉ tại địa bàn TPHCM mà còn mở rộng tầm ảnh hưởng trên phạm vi cả nước.

Đây là nơi để các võ sĩ nuôi dưỡng đam mê, thể hiện tài năng trong loại hình võ thuật đối kháng giàu sức mạnh, có tính chiến đấu cao.

Những nhà tổ chức đã duy trì sân chơi này trong 5 năm qua, trở thành điểm đến quen thuộc của tất cả võ sĩ khi theo đuổi giấc mơ quyền Anh chuyên nghiệp.

Trong tám cặp đấu, tâm điểm thu hút sự chú ý của người hâm mộ chính là cuộc so găng giữa cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Văn Hải (Hà Nội) và tay đấm trẻ đang lên Cao Quốc Việt (CLB Trigger Boxing) ở hạng Super Lightweight (63,5 kg). Khán giả đã không thể rời mắt mọi diễn biến trong suốt 6 hiệp đấu nóng bỏng và nảy lửa giữa hai võ sĩ đại diện cho hai thế hệ.

Trẻ hơn 15 tuổi, nhỉnh hơn cả về chiều cao lẫn cân nặng, Cao Quốc Việt chỉ kém bề dày kinh nghiệm so với đối thủ đàn anh từng 14 lần lên ngôi vô địch quốc gia; hai lần giành HCB cùng một tấm HCĐ quyền Anh SEA Games... Trận đấu diễn ra khá cân bằng khi hai võ sĩ cống hiến cho người xem màn tỉ thí mãn nhãn, rực lửa tấn công.

Với kinh nghiệm dày dạn, bản lĩnh và khả năng kiểm soát trận đấu, Nguyễn Văn Hải đã giành chiến thắng thuyết phục sau 6 hiệp đấu, khẳng định đẳng cấp của một trong ba cái tên tiêu biểu nhất của quyền Anh Việt Nam, bên cạnh Trần Văn Thảo và Trương Đình Hoàng.

Từng tham dự nhiều giải quốc tế và gây ấn tượng với cú knock-out chỉ sau 12 giây trước Abdul Motalib tại sự kiện WBO Global Prelude 2023, với chiến thắng tại Trigger Promotion 5, Nguyễn Văn Hải tiếp tục chứng minh phong độ đỉnh cao và vai trò tiên phong trong việc thúc đẩy quyền Anh chuyên nghiệp Việt Nam.

Ở các cặp đấu khác, bao gồm nhiều trận đấu mở màn sự nghiệp của số đông võ sĩ, các tay đấm Nguyễn Tấn Ngọc (hạng welterweight), Trần Huỳnh Bảo Luân (featherweight), Hồ Văn Sanh (lightweight), Nguyễn Minh Hậu (lightweight), Võ Chí Tâm (bantamweight), Lục Văn Phước (bantamweight)… đã giành chiến thắng.

Sự kiện "Ngòi nổ quyền Anh - Trigger Promotion 5" quy tụ nhiều võ sĩ hàng đầu, không chỉ là sàn đấu của sức mạnh và kỹ thuật mà còn là nơi thể hiện tinh thần thượng võ và niềm đam mê quyền anh đang lan tỏa mạnh mẽ trong giới trẻ Việt Nam.

Đây cũng là sự kiện quyền Anh chuyên nghiệp đầu tiên trong năm 2025 được phát sóng trực tiếp trên HTV thể thao.

Chia sẻ về định hướng lâu dài, ông Trịnh Văn Trí – sáng lập CLB Trigger Boxing – cho biết: "Một năm, chúng tôi dự kiến tổ chức 4-5 giải để các võ sĩ có thêm cơ hội thi đấu cọ xát, nâng cao trình độ và có nguồn thu nhập ổn định. Khi có nền tảng kinh tế, họ mới đủ điều kiện để theo đuổi đam mê lâu dài".

Giải Trigger Promotion được Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM đồng ý chủ trương tổ chức, khẳng định nỗ lực của cộng đồng thể thao thành phố trong việc xây dựng môi trường thể thao lành mạnh, hiện đại và hội nhập quốc tế.