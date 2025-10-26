Tay đấm Nguyễn Văn Hải thắng đối thủ trẻ hơn 15 tuổi, hơn cả chiều cao và cân nặng

Trigger Promotion là một trong số ít giải đấu quyền Anh chuyên nghiệp, có quy mô và định hướng phát triển bền vững không chỉ tại địa bàn TPHCM mà còn mở rộng tầm ảnh hưởng trên phạm vi cả nước.
Đây là nơi để các võ sĩ nuôi dưỡng đam mê, thể hiện tài năng trong loại hình võ thuật đối kháng giàu sức mạnh, có tính chiến đấu cao.
Những nhà tổ chức đã duy trì sân chơi này trong 5 năm qua, trở thành điểm đến quen thuộc của tất cả võ sĩ khi theo đuổi giấc mơ quyền Anh chuyên nghiệp.
Từng tham dự nhiều giải quốc tế và gây ấn tượng với cú knock-out chỉ sau 12 giây trước Abdul Motalib tại sự kiện WBO Global Prelude 2023, với chiến thắng tại Trigger Promotion 5, Nguyễn Văn Hải tiếp tục chứng minh phong độ đỉnh cao và vai trò tiên phong trong việc thúc đẩy quyền Anh chuyên nghiệp Việt Nam.
Ở các cặp đấu khác, bao gồm nhiều trận đấu mở màn sự nghiệp của số đông võ sĩ, các tay đấm Nguyễn Tấn Ngọc (hạng welterweight), Trần Huỳnh Bảo Luân (featherweight), Hồ Văn Sanh (lightweight), Nguyễn Minh Hậu (lightweight), Võ Chí Tâm (bantamweight), Lục Văn Phước (bantamweight)… đã giành chiến thắng.
Đây cũng là sự kiện quyền Anh chuyên nghiệp đầu tiên trong năm 2025 được phát sóng trực tiếp trên HTV thể thao.
Chia sẻ về định hướng lâu dài, ông Trịnh Văn Trí – sáng lập CLB Trigger Boxing – cho biết: "Một năm, chúng tôi dự kiến tổ chức 4-5 giải để các võ sĩ có thêm cơ hội thi đấu cọ xát, nâng cao trình độ và có nguồn thu nhập ổn định. Khi có nền tảng kinh tế, họ mới đủ điều kiện để theo đuổi đam mê lâu dài".
Giải Trigger Promotion được Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM đồng ý chủ trương tổ chức, khẳng định nỗ lực của cộng đồng thể thao thành phố trong việc xây dựng môi trường thể thao lành mạnh, hiện đại và hội nhập quốc tế.