Đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam và các tranh cãi giới tính trong thế giới thể thao

TPO - Tay đấm quyền anh Lin Yu-ting, võ sĩ Imane Khelif cùng nhiều vận động viên khác từng vướng tranh cãi về giới tính khi tham dự Olympic cũng như các giải đấu thể thao lớn.

Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) mới đây đã ra thông báo đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam có VĐV không đủ điều kiện thi đấu giải thế giới đang diễn ra ở Indonesia. Quyết định khiến đội tuyển bóng chuyền nữ U21 bị huỷ kết quả các trận đấu mà các VĐV này góp mặt.

Trong giới thể thao, những cuộc tranh cãi về giới tính vận động viên vẫn thường xuất hiện, đặc biệt là tại các giải đấu lớn. Có thể kể đến tay đấm quyền Anh Lin Yu-ting (Đài Loan, Trung Quốc), người từng tham dự Olympic 2024 tại Paris. Lin Yu-ting giành chiến thắng áp đảo 5-0 trước Sitora Turdibekova (Uzbekistan) ở hạng lông nữ (Featherweight).

Chiến thắng của Lin Yu-ting gây tranh cãi trong cộng đồng thể thao. Nguyên nhân xuất phát từ việc Ủy ban y tế IBA từng xác định trong cơ thể vận động viên này có chứa nhiễm sắc thể XY theo kết quả kiểm tra năm 2022, có nghĩa rằng Lin Yu-ting là nam. Vì thế, IBA đã loại Lin Yu-ting khỏi giải vô địch thế giới năm 2023 do không vượt qua bài kiểm tra giới tính. Song, Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) vẫn chấp nhận cho võ sĩ Đài Loan tham dự Olympic 2024.

Aprilia Manganang của Indonesia từng gây nhiều đồn đoán về giới tính

Tương tự trường hợp của Lin Yu-ting, vận động viên Imane Khelif (Algeria) cũng vướng những cáo buộc liên quan đến giới tính. Imane Khelif được IBA xác định là giới tính nam, nhưng phía IOC vẫn chấp nhận cho tham dự Thế vận hội hạng mục dành cho nữ.

Sự xuất hiện của Lin Yu-ting và Imane Khelif đã tạo nên làn sóng phẫn nộ trên toàn cầu. Cả hai không vượt qua bài kiểm tra giới tính vì có nhiễm sắc thể nam nhưng vẫn được cấp quyền tham dự các giải đấu quốc tế lớn khiến nhiều người bức xúc.

Tại Olympic Paris 2024, Imane Khelif cũng hứng chịu cơn bão chỉ trích từ người hâm mộ và các nhân vật nổi tiếng như Trump, JK Rowling, Elon Musk,… Khelif chơi áp đảo các đối thủ người Italia, Hungary, Thái Lan để vào chung kết. Cuối cùng, Khelif hạ gục đối thủ Yang Liu (Trung quốc) để đoạt huy chương vàng.

Ở Đông Nam Á cũng có trường hợp gây tranh cãi giới tính giống Olympic Paris 2024. Vận động viên bóng chuyền Aprilia Manganang của Indonesia đã gây ra không ít ồn ào vì giới tính của mình. Aprilia Manganang từng là ngôi sao bóng chuyền khiến đội tuyển Việt Nam ôm hận với thất bại ở bán kết SEA Games 2017. Tuy nhiên, theo kết quả kiểm tra của quân đội, Aprilia Manganang được phát hiện là nam, vì thế đã tiến hành phẫu thuật và chuyển về giới tính thật.

Theo kết quả công bố, Aprilia Manganang “dị tật bẩm sinh về giới tính”, khiến cơ quan sinh dục không rõ ràng, dẫn đến xác định giới tính thiếu chính xác. Sau khi phát hiện sự thật, Aprilia Manganang trở lại làm nam, lấy vợ và rời xa giới bóng chuyền nữ.

Còn nhiều trường hợp khác gây chấn động dư luận như nữ vận động viên Caster Semenya (Nam Phi), nhà vô địch điền kinh từng điều trị giảm lượng testosterone khi thi đấu. Dutee Chand (Ấn Độ) cũng vướng phải tranh cãi giới tính, cấm thi đấu năm 2014 vì mức testosterone cao, nhưng sau đó kháng án thành công.

Santhi Soundarajan (Ấn Độ) thi đấu nội dung 800m, đạt huy chương bạc Á vận hội 2006 nhưng bị tước huy chương vì không vượt qua bài kiểm tra xác định giới tính. Hay Laurel Hubbard (New Zealand) thi đấu cử tạ nữ hạng nặng, là vận động viên chuyển giới đầu tiên thi đấu tại Olympic (2020). Trước đó, Laurel Hubbard hoạt động với tư cách nam, vì thế gây ra nhiều tranh cãi về giới tính.

Trường hợp đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) cho biết sẽ khiếu nại.