Nhận định Tanzania vs Tunisia, 23h00 ngày 30/12: Nhiệm vụ bất khả thi

TPO - Nhận định bóng đá Tanzania vs Tunisia, CAN Cup - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Để cạnh tranh vé đi tiếp ở bảng C và tạo mốc lịch sử, Tanzania phải đánh bại Tunisia hoặc ít nhất là hòa với tỷ số cao (từ 1-1, 2-2 trở lên). Đây thực sự là nhiệm vụ quá khó với đội tuyển có biệt danh là Taifa Stars.

Tanzania đang đứng trước nhiệm vụ quá nặng nề

Nhận định trước trận đấu Tanzania vs Tunisia

Bảng C đang dần ngã ngũ. Nigeria với 6 điểm đã chắc suất vào vòng play-off, trong khi Tunisia (3 điểm) chỉ cần một trận hòa với Tanzania là sẽ theo chân. Tuy nhiên, vì Tanzania vẫn còn cơ hội vào vòng play-off nên Tunisia không thể lơ là. Một thất bại sẽ khiến Tunisia đối diện nguy cơ bỏ lỡ vòng play-off để đi theo vết xe đổ của kỳ 2023.

Tunisia là một trong những đội tuyển mạnh nhất châu Phi. Họ từng vô địch 2004 và từ đó tới nay, đội tuyển này rất thường xuyên góp mặt ở vòng play-off. Chỉ 3 lần họ phải dừng bước sớm từ vòng bảng.

Với vị thế là đội tuyển lớn, chắc chắn Tunisia hiểu rằng họ không thể bị loại sớm. Vì vậy, không những hướng tới 1 điểm để đủ điều kiện đi tiếp, chắc chắn 3 điểm mới là mục tiêu của Tunisia.

Và trước một Tanzania đã 11 trận gần nhất không thắng ở Cúp bóng đá châu Phi (4 trận hòa, 7 trận thua), Tunisia hiểu rằng cơ hội của mình là tràn trề.

Phong độ, lịch sử đối đầu Tanzania vs Tunisia

Nhìn chung, tiềm lực của Tanzania là rất khiêm tốn. Ngày ra quân CAN Cup 2025, họ đã thua Nigeria 1-2. Sau đó ở vòng hai, đội bóng của Miguel Gamondi đã hòa Uganda (1-1).

Bàn thắng duy nhất của Tanzania vào lưới Uganda được ghi bởi Simon Msuva, người đã thực hiện thành công quả phạt đền. Anh được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận và hiện đã ghi được 3 bàn thắng trong 3 kỳ Cúp châu Phi khác nhau, trở thành cầu thủ Tanzania đầu tiên đạt được thành tích này.

Một cầu thủ chỉ có giá 300 ngàn USD, không bằng nhiều tuyển thủ Việt Nam, nhưng đã trở thành tượng đài của nền bóng đá, có thể hiểu tầm vóc của bóng đá Tanzania là khiêm tốn ra sao so với lục địa đen.

Cùng với Mozambique (16 trận), Benin (15 trận) và Guinea-Bissau (12 trận), Tanzania là 1 trong số 4 đội có mạch không thắng dài nhất Cúp châu Phi. Thậm chí trong cả lịch sử, Tanzania chưa biết thắng là gì vì họ mới tham dự 4 VCK là lần nào cũng bị loại sớm.

Để cạnh tranh vé đi tiếp ở bảng C và tạo mốc lịch sử, Tanzania phải đánh bại Tunisia hoặc ít nhất là hòa với tỷ số cao (từ 1-1, 2-2 trở lên), qua đó lấy vé theo dạng đội thứ 3 có thành tích tốt nhất. Bất kỳ kết quả nào khác sẽ loại bỏ cơ hội tiến vào vòng play-off của họ. Nhưng vấn đề là trước Tunisia vượt trội, liệu Tanzania có làm nên chuyện vào đêm nay?