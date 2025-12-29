Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Đối thủ Tây Á dè chừng, đánh giá U23 Việt Nam 'đang trưởng thành vượt bậc'

Đặng Lai

TPO - Al Ghad, một trong những tờ báo nổi tiếng nhất Jordan, đã dành sự tôn trọng lớn cho U23 Việt Nam khi nói về đối thủ chính của U23 Jordan tại VCK châu Á 2026.

u22-viet-nam-3-4755.jpg
Việt Nam là nhà vô địch của 3 kỳ U23 Đông Nam Á gần nhất

Trong bảng đấu có chủ nhà Saudi Arabia, Al Ghad cho rằng Jordan và Việt Nam chính là đối thủ trực tiếp của nhau ở cuộc đua giành 1 trong 2 vị trí dẫn đầu bảng A để tiến vào tứ kết.

Ấn phẩm này viết: “Nhiệm vụ của các cầu thủ trẻ tại vòng chung kết châu Á sẽ không dễ dàng. Họ nằm chung bảng A với chủ nhà và Việt Nam, quốc gia có các đội tuyển trẻ phát triển vượt bậc trong những năm gần đây. Bên cạnh đó là Kyrgyzstan, một đội thường xuyên tham dự các giải đấu cấp châu lục. Bảng đấu này mang tới sức cạnh tranh lớn, đi kèm với đó là những thách thức đang chờ đón chúng ta”.

2 lần tham dự gần nhất, U23 Jordan đều không thể vượt qua vòng bảng. Kết quả này được cho là không tương xứng với tầm vóc của một trong những nền bóng đá giàu tham vọng nhất Tây Á.

Al Ghad viết: “Trong thời gian tới, mọi sự chú ý sẽ đổ dồn vào đội tuyển U23 quốc gia, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Omar Najhi. Họ đang gánh vác trọng trách đạt được thành tích vượt trội so với những lần tham dự trước. Một kết quả tốt cũng giúp U23 Jordan hoàn thiện chuỗi thành công mà bóng đá Jordan đang đạt được ở giai đoạn hiện tại.

jordan.jpg

Đội tuyển quốc gia lần đầu tiên giành vé dự World Cup. Trước đó, đội đã lọt vào chung kết Asian Cup 2023 và mới nhất là chung kết FIFA Arab Cup. Việc giành vé tham dự VCK U23 châu Á không còn được coi là thành tích tự hào đối với bóng đá Jordan, vì nhiều năm qua chúng ta đều vượt qua vòng loại.

Tham vọng lần này vượt xa việc chỉ tham gia đơn thuần. Mục tiêu thực sự là cạnh tranh chức vô địch và phấn đấu giành một vị trí trên bục vinh quang. Nếu đạt được mục đích, bóng đá Jordan có thể chứng minh rằng thành công của chúng ta không chỉ giới hạn ở cấp độ đội tuyển mà các cấp độ trẻ cũng đang trưởng thành theo thời gian”.

Trước khi bước vào VCK năm nay, U23 Jordan đã hòa U23 Uzbekistan trong một trận đấu khép kín. Trong khi đó vào tối mai (30/12), U23 Việt Nam sẽ làm nóng bằng trận đấu với U23 Syria. Tại VCK, U23 Việt Nam và U23 Jordan sẽ gặp nhau ngay ở trận ra quân vào 6/1/2026 và có lẽ đó là là trận chung kết của bảng A.

Đặng Lai
