TCP Việt Nam kiên định đồng hành cùng hành trình sống khỏe của thanh niên Việt

Trong nỗ lực nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần cho thanh niên Việt, TCP Việt Nam tiếp tục mở rộng dự án “Không gian Thể thao Thanh niên - Tiếp năng lượng, bừng sức trẻ”, mang đến những sân chơi an toàn, hiện đại và dễ tiếp cận tại nhiều địa phương.

Mang cơ hội tập luyện thể thao đến gần hơn với cộng đồng

Trong bối cảnh đời sống hiện đại ngày càng bận rộn, áp lực học tập và công việc đè nặng lên thanh niên, nhu cầu vận động và tìm kiếm sự cân bằng đã trở thành một yếu tố quan trọng đối với sức khỏe thể chất và tinh thần. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng thể thao không chỉ là phương tiện rèn luyện sức khỏe mà còn là chìa khóa phát triển thể chất, trí tuệ và hình thành lối sống tích cực ở thanh thiếu niên.

Thể thao không chỉ là phương tiện rèn luyện sức khỏe mà còn là chìa khóa phát triển của thanh thiếu niên

Cụ thể, theo một nghiên cứu được thực hiện năm 2023 dựa trên dữ liệu của hơn 2.219 sinh viên đại học cho thấy những sinh viên hoàn thành bài tập chạy với tần suất trung bình 1 lần/tuần trong thời lượng 16–25 phút thì có hiệu suất học tập vượt trội hơn 88% so với các sinh viên khác. Bên cạnh đó, việc chăm chỉ tham gia các hoạt động thể thao cũng góp phần tích cực vào việc duy trì trạng thái tâm lý lạc quan và tự tin ở các bạn trẻ.

Tuy nhiên, cơ hội tiếp cận các hoạt động thể thao đang không đồng đều giữa nhiều địa phương. Không ít khu dân cư, trường học hay khu vực nông thôn chưa có sân chơi hoặc khu tập luyện đảm bảo. Xuất phát từ thực tế ấy, dự án “Không gian Thể thao Thanh niên” của TCP Việt Nam đã ra đời vào năm 2024, với mục tiêu mang thể thao đến gần hơn với cộng đồng và mở rộng cơ hội phát triển thể chất cho thanh thiếu niên trên cả nước.

Năm 2025 đánh dấu cột mốc quan trọng của dự án, khi TCP Việt Nam tiếp tục hoàn thiện và đưa vào sử dụng 6 sân thể thao mới tại các địa phương, nâng tổng số công trình đã cải tạo lên con số 15. Mỗi sân chơi đều được đầu tư phù hợp với nhu cầu của địa phương, bao gồm sân bóng đá, bóng chuyền, pickleball, khu thể dục dụng cụ ngoài trời, đường chạy bộ và các khu vực sinh hoạt cộng đồng. Sự đa dạng này giúp các công trình đáp ứng tốt nhu cầu rèn luyện của nhiều nhóm thanh niên khác nhau, từ học sinh, sinh viên cho tới những người trẻ đang đi làm.

Dự án là dấu ấn cho hành trình TCP Việt Nam bền bỉ nuôi dưỡng một lối sống khỏe mạnh, tích cực và giàu nghị lực trong thế hệ trẻ Việt Nam

Lợi ích từ mô hình xã hội hóa không gian thể thao

Nhờ tư duy triển khai bài bản, thực tế, những không gian này đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của thanh thiếu niên, nơi họ có thể tìm thấy niềm vui vận động, kết nối bạn bè và giải tỏa những áp lực trong cuộc sống. Trong năm 2025, ước tính có hơn 12,000 thanh thiếu niên và người dân địa phương được thụ hưởng trực tiếp từ những công trình thể thao do TCP Việt Nam đồng hành cải tạo và làm mới. Đây là những con số biết nói, minh chứng cho cách tiếp cận dài hạn và thiết thực của doanh nghiệp khi chọn đầu tư vào những dự án có tác động sâu rộng đến chất lượng sống của cộng đồng.

Có thể nói, sau hai năm triển khai, chương trình đã trở thành một điển hình cho mô hình xã hội hóa không gian thể thao, góp phần tạo dựng môi trường rèn luyện lành mạnh cho hàng chục nghìn thanh thiếu niên.

Hạnh phúc khi nhìn lại những thành quả đã đạt được, ông Nguyễn Quang Hiền Huy, Tổng Giám đốc TCP Việt Nam nhấn mạnh: “Với định hướng “Tiếp năng lượng - Bừng sức sống”, chúng tôi mong muốn mang đến cho thanh niên Việt Nam những không gian rèn luyện thể thao dễ tiếp cận, an toàn và bền vững. TCP Việt Nam tin rằng thể thao không chỉ giúp mọi người khỏe mạnh hơn, mà còn là môi trường để họ tìm thấy động lực, định hình nhân cách và theo đuổi những ước mơ của mình. Hiểu rõ điều đó, chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng thanh niên Việt trên hành trình phát triển toàn diện này”.

Công trình mới nhất được khánh thành tại Nhà văn hóa thiếu nhi tỉnh An Giang

Niềm vui và sự tự hào cũng rạng tỏa trên gương mặt của Đại sứ của dự án, Tuyển thủ Quốc Gia, Quả Bóng Vàng và gương mặt Thanh Niên Sống Đẹp 2024 - Nguyễn Tiến Linh. Anh chia sẻ: “Sau hai năm đồng hành cùng chương trình, tôi cảm nhận rõ đây không chỉ là một dự án cộng đồng mà còn là sự đầu tư bền vững cho thế hệ trẻ. Mỗi sân thể thao được hình thành là thêm một cơ hội để các bạn trẻ vận động, rèn luyện và kết nối. Tôi rất vui khi nhìn thấy những nụ cười, sự nhiệt huyết và tinh thần đoàn kết của các bạn khi tham gia thể thao tại những không gian mới này”.

Như vậy, vượt lên trên giá trị của những công trình đơn lẻ, dự án “Không gian Thể thao Thanh niên” do TCP Việt Nam khởi xướng đã kiến tạo nên một hệ sinh thái thể thao bền vững trong cộng đồng, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần chủ động, tích cực và bản lĩnh kiên cường trong mỗi thanh niên Việt Nam./.