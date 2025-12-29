Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Khép lại SEA Games 33, thể thao Việt Nam sẵn sàng cho 5 mặt trận lớn năm 2026

Trọng Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Khép lại SEA Games 33, thể thao thành tích cao Việt Nam đang bước vào chu kỳ chuẩn bị mới với mục tiêu chinh phục 5 đại hội lớn trong năm 2026, đứng đầu là Asiad 20 tại Nhật Bản.

1000044644.jpg

Sau năm 2025 được đánh dấu bằng những bước tiến mạnh mẽ, thể thao thành tích cao Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cho những mục tiêu lớn hơn trong năm 2026, năm bản lề với 5 đại hội thể thao quan trọng mang tính quyết định.

Đó là Asiad 20 tổ chức tại Nhật Bản, Olympic Trẻ 2026 tại Senegal, Đại hội Thể thao Trong nhà và Võ thuật châu Á, Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á và Đại hội Thể thao Toàn quốc 2026.

Một năm với lịch trình dày đặc nhưng giàu cơ hội, nơi các vận động viên Việt Nam không chỉ hướng tới việc khẳng định vị thế trong khu vực mà còn từng bước vươn lên ở đấu trường châu lục và thế giới.

Trọng tâm của kế hoạch chuẩn bị sẽ là việc tập trung nguồn lực cho các môn thể thao mũi nhọn, có khả năng cạnh tranh huy chương trực tiếp tại Asiad 20, đồng thời xây dựng lộ trình bài bản nhằm giành vé tham dự các vòng loại Olympic.

1000044646.jpg

Cơ sở cho sự tự tin đó đến từ một năm 2025 đầy ấn tượng, khi thể thao thành tích cao Việt Nam giành tổng cộng 2.253 huy chương quốc tế các loại, con số phản ánh rõ chiều sâu lực lượng và hiệu quả của công tác huấn luyện, đầu tư trong thời gian qua.

Bóng đá tiếp tục là điểm nhấn nổi bật trong bức tranh chung. Đội tuyển U23 Việt Nam lập cột mốc lịch sử với lần thứ ba liên tiếp vô địch U23 Đông Nam Á. Tại SEA Games 33 vừa khép lại, đội tuyển U22 nam và đội tuyển futsal nữ quốc gia cũng xuất sắc mang về những tấm huy chương vàng quan trọng, góp phần khẳng định vị thế của bóng đá Việt Nam trong khu vực.

Khép lại SEA Games 33, đoàn thể thao Việt Nam hoàn thành mục tiêu đề ra khi duy trì vị trí trong nhóm 3 quốc gia dẫn đầu Đông Nam Á. Thành tích 87 Huy chương Vàng, 81 Huy chương Bạc và 112 Huy chương Đồng không chỉ là thước đo cho nỗ lực của các vận động viên, HLV và bộ phận chuyên môn, mà còn tạo nền tảng tinh thần vững chắc để thể thao Việt Nam tự tin hướng tới 5 đại hội lớn của năm 2026. Một hành trình hứa hẹn nhiều thách thức nhưng cũng mở ra cơ hội bứt phá mới.

Trọng Đạt
#Thể thao Việt Nam #SEA Games 33 #Asiad 20 #Olympic Trẻ #Bóng đá #Huy chương #Thể thao châu Á

Xem thêm

Cùng chuyên mục