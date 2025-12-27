Quả bóng Vàng nữ 2025 Nguyễn Bích Thùy: Cái kết đẹp cho nữ chiến binh

TPO - Sau những giọt nước mắt ở chung kết SEA Games 33, Nguyễn Bích Thùy đã có thể nở nụ cười khi được vinh danh Quả bóng Vàng nữ Việt Nam 2025. Hoàn toàn xứng đáng, nữ chiến binh gồng gánh ĐT nữ Việt Nam trong suốt năm 2025 đã có được cái kết như ý.

Nguyễn Bích Thùy lần đầu tiên giành Quả bóng Vàng trong sự nghiệp. (Ảnh: Hữu Phạm)

Bích Thùy từng kể trong nước mắt, rằng "mong ước lớn nhất của ba là được nhìn thấy tôi chạy trên sân với chiếc áo đội tuyển, phía trước là lá cờ Tổ quốc và tên mình gắn ở phía sau, tiếc rằng ngày giúp ba thỏa ước nguyện cũng là ngày ba rời xa tôi”.

Vì vậy cứ mỗi khi bước ra sân, ghi bàn hay giành chiến thắng, Bích Thùy luôn chỉ tay lên trời để thì thầm cùng ba, người chắc chắn đang mỉm cười hạnh phúc ngắm nhìn cô con gái bé nhỏ ngày nào nay vô cùng mạnh mẽ trên sân cỏ.

Đêm 26/12 tại nhà hát Bến Thành, một lần nữa Bích Thùy lại ngước nhìn lên, nơi ba cô vẫn đang ở đó và dõi theo. "Tôi muốn cảm ơn ba mình, ở trên trời, mong ba thấy con đứng đây ngày hôm nay", cô nghẹn ngào nói với Quả bóng Vàng nữ Việt Nam 2025 trên tay.

Quả bóng Vàng nữ Bích Thùy bên cạnh Quả bóng Vàng nam Hoàng Đức và Quả bóng Vàng futsal Châu Đoàn Phát. (Ảnh: Hữu Phạm)

Đây là lần đầu tiên Bích Thùy được vinh danh là Quả bóng Vàng Việt Nam, sau ba lần về ba liên tiếp vào các năm 2021, 2022 và 2023. Giải thưởng này hoàn toàn xứng đáng, và không khiến bất cứ ai cảm thấy bất ngờ bởi Bích Thùy đã có một năm xuất sắc.

Thành thực mà nói, sau một chu kỳ dài thành công, ĐT nữ Việt Nam đang ở bên kia đỉnh vinh quang khi có quá nhiều cầu thủ luống tuổi. Trong danh sách dự SEA Games 33, có tới 12 học trò của HLV Mai Đức Chung đã bước qua tuổi 30. Ngoài các trụ cột không còn đảm bảo phong độ, những tên tuổi khác như Trần Thị Thùy Trang đã chuyển qua futsal, Tuyết Dung giải nghệ còn Chương Thị Kiều, Dương Thị Vân chấn thương.

Thế nhưng Những nữ chiến binh Sao vàng vẫn gây ấn tượng khi vào đến chung kết SEA Games 33. Và trước đó, giành vé tới Asian Cup nữ 2026, về thứ ba tại giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025. Họ đã thực sự nỗ lực trên 100% khả năng để khiến đất nước tự hào. Và ngọn hải đăng dẫn đường, nguồn cảm hứng vô tận, đồng thời cũng là nguồn cung cấp bàn thắng, đưa đội tuyển đến thắng lợi sau cùng, không ai khác chính là Bích Thùy.

Bích Thùy trong trận chung kết SEA Games 33 với Philippines. (Ảnh: Hữu Phạm)

Trong năm 2025, Bích Thùy ghi tới 10 bàn thắng cho ĐT nữ Việt Nam, và đều rất quan trọng, bao gồm 3 bàn ở vòng loại Asian Cup nữ 2026, 3 bàn ở giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 cùng 4 bàn tại SEA Games 33.

Ở tuổi 31, không trẻ hơn nhiều so với những đồng đội khác, nhưng Bích Thùy vẫn chơi với tinh thần chiến binh. Cô chạy không mệt mỏi để săn tìm trái bóng cũng như cơ hội, liên tục len lỏi qua các hậu vệ có vóc dáng vượt trội hơn mình, tìm cách đánh bại họ bằng trái tim rực lửa, trí thông minh và sự ngoan cường.

Như đã thấy trong trận chung kết SEA Games 33, ở tình huống bàn thắng bị từ chối, Bích Thùy di chuyển ở vùng không gian giữa các hậu vệ và tiền vệ Philippines. Sau đó, khi Nguyễn Thị Vạn tìm cách tạt bóng từ cánh phải, cô khéo léo luồn lách ra phía sau hậu vệ Jessika Cowart cao lớn và bay người đánh đầu tung lưới đối thủ.

Bích Thùy thẫn thờ khi bàn thắng không được công nhận. (Ảnh: Hữu Phạm)

Đêm hôm ấy, Bích Thùy đã khóc rất nhiều vì "bàn thắng đẹp nhất sự nghiệp bị đánh cắp", vì nỗ lực bỏ ra chỉ đổi lấy cái kết tàn nhẫn, và vì cô không thể trở thành người chiến thắng.

Động lực làm nên sức mạnh phi thường của Bích Thùy chính là khát khao chiến thắng đến tột cùng. Cô ghét thất bại và tận lực tới tận giây cuối cùng, đổ những giọt mồ hôi cuối cùng để có thể mỉm cười khi kết thúc.

Từ trên khán đài Chonburi Stadium, tôi đã nhìn thấy phản ứng đầy tức giận của Bích Thùy khi bị thay ra ở phút cuối hiệp phụ hai. Đó là sự giận dữ của một người không cam chịu rời bỏ chiến trường, vẫn muốn bám trụ để chiến đấu, đòi lại những gì mà một quyết định bất công đã giật khỏi tay cô. Chiến binh bé nhỏ ấy không bao giờ từ bỏ hy vọng chiến thắng, dù chỉ cách thất bại một ranh giới mong manh.

Bích Thùy và khoảnh khắc "mỉm cười cùng ba". (Ảnh: FBNV)

Với tấm huy chương Bạc cô đã gỡ khỏi cổ ngay khi giành được, Bích Thùy đau đớn viết trên trang cá nhân: Một kết thúc buồn cho tuổi 31. Tuy nhiên cô không biết rằng những điều tuyệt vời vẫn đang chờ đón cô gái mạnh mẽ quê Quảng Ngãi ở phía trước.

Chỉ một tuần sau khi trở về từ Thái Lan, Bích Thùy xuất hiện đầy lịch lãm trên thảm đỏ dẫn vào nhà hát Bến Thành, nơi cô sẽ tỏa sáng rạng rỡ với giải thưởng Quả bóng Vàng nữ 2025. Cô không chiến đấu vì danh hiệu này. Nó tự tìm đến với cô, bởi khát khao, đam mê và sự tận hiến.

Chắc chắn rồi, nơi thiên đường, ba cô sẽ mỉm cười ngắm nhìn cô con gái luôn hướng về phía trước với "sự mạnh mẽ thuộc về bản năng, không phải một lựa chọn".