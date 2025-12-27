Lần đầu golf nữ Việt Nam có VĐV lọt Top 200 nghiệp dư thế giới

TPO - Golfer nữ số 1 Việt Nam Lê Chúc An đã chính thức vươn lên hạng 186 Bảng xếp hạng golf nghiệp dư thế giới (WAGR), trở thành VĐV golf nữ Việt Nam đầu tiên lọt top 200 thế giới, một cột mốc mang ý nghĩa lịch sử với golf nước nhà.

Cú bứt phá trên Bảng xếp hạng WAGR đến ngay sau khi Lê Chúc An giành Huy chương Đồng cá nhân nữ tại SEA Games 33, tấm huy chương đầu tiên của golf nữ Việt Nam ở đấu trường Đại hội Thể thao Đông Nam Á. Thành tích này không chỉ khẳng định giá trị chuyên môn của cá nhân Chúc An, mà còn cho thấy golf nữ Việt Nam đã bắt đầu tiệm cận những chuẩn mực cao hơn trong khu vực.

Ở tuổi 17, Lê Chúc An đang trải qua giai đoạn được xem là bước ngoặt lớn nhất sự nghiệp. Năm 2025 chứng kiến sự trưởng thành rõ nét của golfer trẻ cả về kỹ thuật, bản lĩnh thi đấu lẫn khả năng thích ứng với các sân chơi đỉnh cao. Điểm nhấn đặc biệt là chức vô địch một giải đấu thuộc Thai LPGA Tour, giúp Chúc An lần đầu tiên đưa tên mình và golf Việt Nam lên Bảng xếp hạng golf chuyên nghiệp thế giới.

Song song với những dấu ấn quốc tế, Chúc An tiếp tục thể hiện sự ổn định hiếm thấy ở trong nước khi lần thứ ba liên tiếp vô địch Giải Vô địch Golf Quốc gia. Chuỗi thành tích kéo dài nhiều năm cho thấy đây không phải sự bùng nổ nhất thời, mà là kết quả của một quá trình đào tạo bài bản, tích lũy kinh nghiệm và thi đấu có lộ trình rõ ràng.

Bước sang năm 2026, Lê Chúc An sẽ tiếp tục gánh vác trọng trách tiên phong khi là VĐV nữ duy nhất của Việt Nam góp mặt tại Women’s Amateur Asia-Pacific (WAAP), giải đấu danh giá nhất dành cho các golfer nghiệp dư nữ khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Giải sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 15/2/2026 tại Royal Wellington Golf Club (New Zealand), nơi quy tụ những tài năng trẻ hàng đầu châu lục.

Từ tấm HCĐ SEA Games đến Top 200 nghiệp dư thế giới, hành trình của Lê Chúc An mang ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi thành tích cá nhân. Đó là dấu hiệu cho thấy golf nữ Việt Nam đã bắt đầu chạm tới những cột mốc từng được xem là “vùng trũng”, đồng thời mở ra hy vọng về một thế hệ VĐV có thể cạnh tranh sòng phẳng ở cấp độ châu lục và xa hơn là thế giới.

Nếu tiếp tục duy trì đà phát triển hiện tại, Lê Chúc An không chỉ là niềm tự hào của golf nữ Việt Nam hôm nay, mà còn có thể trở thành hình mẫu cho con đường vươn ra biển lớn của golf Việt Nam trong tương lai gần.