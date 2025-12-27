Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Lần đầu golf nữ Việt Nam có VĐV lọt Top 200 nghiệp dư thế giới

Trọng Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Golfer nữ số 1 Việt Nam Lê Chúc An đã chính thức vươn lên hạng 186 Bảng xếp hạng golf nghiệp dư thế giới (WAGR), trở thành VĐV golf nữ Việt Nam đầu tiên lọt top 200 thế giới, một cột mốc mang ý nghĩa lịch sử với golf nước nhà.

1000044449.jpg

Cú bứt phá trên Bảng xếp hạng WAGR đến ngay sau khi Lê Chúc An giành Huy chương Đồng cá nhân nữ tại SEA Games 33, tấm huy chương đầu tiên của golf nữ Việt Nam ở đấu trường Đại hội Thể thao Đông Nam Á. Thành tích này không chỉ khẳng định giá trị chuyên môn của cá nhân Chúc An, mà còn cho thấy golf nữ Việt Nam đã bắt đầu tiệm cận những chuẩn mực cao hơn trong khu vực.

Ở tuổi 17, Lê Chúc An đang trải qua giai đoạn được xem là bước ngoặt lớn nhất sự nghiệp. Năm 2025 chứng kiến sự trưởng thành rõ nét của golfer trẻ cả về kỹ thuật, bản lĩnh thi đấu lẫn khả năng thích ứng với các sân chơi đỉnh cao. Điểm nhấn đặc biệt là chức vô địch một giải đấu thuộc Thai LPGA Tour, giúp Chúc An lần đầu tiên đưa tên mình và golf Việt Nam lên Bảng xếp hạng golf chuyên nghiệp thế giới.

Song song với những dấu ấn quốc tế, Chúc An tiếp tục thể hiện sự ổn định hiếm thấy ở trong nước khi lần thứ ba liên tiếp vô địch Giải Vô địch Golf Quốc gia. Chuỗi thành tích kéo dài nhiều năm cho thấy đây không phải sự bùng nổ nhất thời, mà là kết quả của một quá trình đào tạo bài bản, tích lũy kinh nghiệm và thi đấu có lộ trình rõ ràng.

1000044448.jpg

Bước sang năm 2026, Lê Chúc An sẽ tiếp tục gánh vác trọng trách tiên phong khi là VĐV nữ duy nhất của Việt Nam góp mặt tại Women’s Amateur Asia-Pacific (WAAP), giải đấu danh giá nhất dành cho các golfer nghiệp dư nữ khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Giải sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 15/2/2026 tại Royal Wellington Golf Club (New Zealand), nơi quy tụ những tài năng trẻ hàng đầu châu lục.

Từ tấm HCĐ SEA Games đến Top 200 nghiệp dư thế giới, hành trình của Lê Chúc An mang ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi thành tích cá nhân. Đó là dấu hiệu cho thấy golf nữ Việt Nam đã bắt đầu chạm tới những cột mốc từng được xem là “vùng trũng”, đồng thời mở ra hy vọng về một thế hệ VĐV có thể cạnh tranh sòng phẳng ở cấp độ châu lục và xa hơn là thế giới.

Nếu tiếp tục duy trì đà phát triển hiện tại, Lê Chúc An không chỉ là niềm tự hào của golf nữ Việt Nam hôm nay, mà còn có thể trở thành hình mẫu cho con đường vươn ra biển lớn của golf Việt Nam trong tương lai gần.

Trọng Đạt
#golf nữ #Lê Chúc An #SEA Games #top 200 #bảng xếp hạng

Xem thêm

Cùng chuyên mục