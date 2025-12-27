Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng ‘những hạt giống đỏ’ của Quân đội

TPO - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang khẳng định, các vận động viên Quân đội đã giành huy chương, phá kỷ lục tại SEA Games 33 và các giải thi đấu quốc tế năm 2025 xứng đáng là "những hạt giống đỏ", là niềm tự hào của Quân đội và thể thao Việt Nam.

Ngày 26/12, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ tuyên dương khen thưởng cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên Đoàn thể thao Quân đội đạt thành tích cao tại SEA Games 33 và các giải thể thao quốc tế năm 2025.

Quang cảnh lễ tuyên dương. Ảnh: Tuấn Huy

Dưới sự chủ trì của Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, buổi lễ có sự tham dự của các Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương: Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Cùng dự có các lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị; đại diện cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên (VĐV) Đoàn thể thao Quân đội.

Theo Cục Quân huấn - Nhà trường (Bộ Tổng tham mưu), năm 2025, lực lượng thể thao thành tích cao của Quân đội đã tham gia 47 giải quốc tế, giành 278 huy chương các loại. Trong đó có 115 Huy chương Vàng (HCV), 89 Huy chương Bạc (HCB) và 74 Huy chương Đồng(HCĐ), phá 15 kỷ lục.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại lễ tuyên dương.

Riêng ở cấp độ thế giới (7 giải), tiêu biểu có VĐV Vovinam Lê Đức Anh và Hồ Anh Lĩnh thuộc Quân khu 7 giành 2 HCV giải Vô địch thế giới; VĐV Bi sắt Nguyễn Thị Thúy Kiều thuộc Quân khu 9 giành 1 HCV đồng đội giải Vô địch thế giới; VĐV Cờ vua Hoàng Tấn Vinh thuộc Trung tâm Thể dục thể thao Quân đội giành 1 HCB và 1 HCĐ giải Vô địch trẻ thế giới.

VĐV Kickboxing Nguyễn Minh Hiếu thuộc Quân khu 5 giành 1 HCB giải Vô địch Cúp thế giới; VĐV Muay Cao Thị Thanh Mau thuộc Quân khu 9 giành 1 HCĐ giải Vô địch thế giới và VĐV Jujitsu Hoàng Thị Đan Thủy thuộc Trung tâm Thể dục thể thao Quân đội giành 2 HCĐ giải Vô địch trẻ thế giới.

Cùng với đó, các VĐV Quân đội cũng đã giành nhiều huy chương tại 16 giải châu Á, 16 giải Đông Nam Á và 8 giải quốc tế mở rộng.

Đặc biệt, tại SEA Games 33 vừa diễn ra tại Thái Lan, Đoàn thể thao Việt Nam, Quân đội đã cử 3 cán bộ, 2 nhân viên, 3 trọng tài, 19 huấn luyện viên và 58 VĐV tham gia thi đấu 18/47 môn, tranh tài ở 59 nội dung (bộ huy chương).

﻿ Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng các tập thể và cá nhân tiêu biểu.

Trong thành tích chung của Đoàn thể thao Việt Nam ở SEA Games 33, các VĐV Quân đội đã xuất sắc giành 41 huy chương các loại, gồm 20 HCV, 10 HCB và 11 HCĐ (chiếm 15% tổng số huy chương của đoàn Việt Nam); đồng thời phá 3 kỷ lục (chiếm 50%).

Biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc của Đoàn thể thao Quân đội tại các giải đấu, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang nhấn mạnh, những kết quả này đã khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của thể thao thành tích cao Quân đội, đóng góp xứng đáng, xuất sắc vào thành tích chung của thể thao nước nhà, được bạn bè quốc tế trân trọng, ghi nhận.

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, mỗi môn thể thao đều có sắc thái riêng, mỗi giải đấu, trận thi đấu là một cuộc rèn luyện ý chí, quyết tâm phấn đấu của huấn luyện viên, VĐV thành tích cao và tuyển thủ bắn súng quân dụng.

Tấm huy chương, dù là vàng, bạc hay đồng đều có mồ hôi, nước mắt, thậm chí cả máu và là sự nỗ lực rất đáng trân trọng của VĐV - những chiến sĩ trên mặt trận thể thao, với bản lĩnh thi đấu kiên cường, những tấm gương sáng về ý chí vượt khó, tinh thần kỷ luật; vừa luyện tập, vừa học tập văn hóa và xa sự chăm sóc của người thân.

“Nhiều vận động viên đã khắc phục chấn thương, vượt qua khó khăn về điều kiện tập luyện, để giành từng điểm số, giành từng tấm huy chương. Những thành tích ấy là kết tinh của tinh thần chiến đấu không mệt mỏi, niềm tự hào của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, của dân tộc Việt Nam anh hùng”, Đại tướng Phan Văn Giang nói.

﻿ ﻿ ﻿﻿ ﻿ Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Bộ trưởng Phan Văn Giang cho biết, ghi nhận sự nỗ lực ấy, năm nay ngoài tiền thưởng theo quy định của Bộ Quốc phòng, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng quyết định tặng thưởng thêm cho huấn luyện viên, VĐV theo các định mức khác nhau; đồng thời quyết định tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp cho 9 cá nhân, thưởng 1 bậc lương cho 5 cá nhân và bảo lưu thành tích để nâng lương trước thời hạn đối với 13 cá nhân.

“Chúc mừng các VĐV đã giành huy chương, phá kỷ lục tại Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 và các giải thi đấu quốc tế năm 2025. Các đồng chí xứng đáng là 'những hạt giống đỏ', là niềm tự hào của Quân đội và thể thao Việt Nam”, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh.