Nga lên kịch bản 'bắt UAV' Ukraine bằng máy phóng lưới

TPO - Các chuyên gia Nga đang phát triển các kịch bản sử dụng máy phóng lưới để chống lại máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Đại diện công ty sản xuất vũ khí Inmatten, trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn TASS, cho biết, theo yêu cầu của quân đội Nga, công ty đang nghiên cứu phát triển các phương thức sử dụng máy phóng lưới chống lại máy bay không người lái. Các phương thức này sẽ là cơ sở cho giáo án giảng dạy quân nhân Nga tại các trung tâm huấn luyện.

"Hiện nay, khí tài được sử dụng rộng rãi nhất trên chiến tuyến là súng phóng lưới Taiga do Inmatten sản xuất, đã chứng minh được hiệu quả trong việc chống máy bay không người lái. Trong hai năm qua, quân đội Nga đã vô hiệu hóa từ 5.000 đến 7.000 máy bay không người lái của Ukraine bằng máy phóng lưới Taiga", quan chức này cho hay.

Ảnh minh họa.

Inmatten cho biết ba phương thức chính đã được phát triển cho việc sử dụng khí tài này. Phương thức đầu tiên là đánh chặn. Khi các trạm quan sát hình ảnh phát hiện chuyển động của máy bay không người lái FPV, máy bay không người lái cỡ lớn như Baba-Yaga, hoặc máy bay không người lái trinh sát, chúng sẽ chỉ ra vị trí hoặc khu vực của máy bay không người lái, cũng như hướng bay của nó. Sau đó, một máy bay không người lái được trang bị thiết bị phóng lưới sẽ được phóng đi để đánh chặn máy đối phương.

Phương thức thứ hai là hỗ trợ. Khi một nhóm hoặc phương tiện tiến lên, sẽ được yểm trợ bởi một nhóm máy bay không người lái trang bị lưới phóng. Không phận sẽ được quét radar trước để phát hiện sự hiện diện của các UAV trinh sát đối phương và ngay lập tức sẽ bị tiêu diệt. Chiến thuật này đã được chứng minh là rất hiệu quả.

Đại diện công ty nhấn mạnh: "Tại một khu vực nhất định, không có bất kỳ sự di chuyển nào trên mặt đất được thực hiện mà không có sự yểm trợ của lưới phóng".

Phương thức thứ ba được gọi là "săn bắn tự do", được sử dụng khi người điều khiển UAV nắm rõ khu vực hoạt động và biết máy bay không người lái của đối phương hiện diện ở đó. Họ tự di chuyển đến vị trí, quét khu vực, phát hiện máy bay không người lái giám sát và tiêu diệt chúng.



Theo công ty, hệ thống Taiga được gắn vào máy bay không người lái Mavic-3 như một thiết bị phụ trợ, phóng một tấm lưới xuống dưới UAV của đối phương, đảm bảo lưới mở rộng và loại bỏ nguy cơ bỏ sót.

Được biết, trước đó có thông tin cho biết, Công ty AirNet của Ukraine cũng đã phát triển một hệ thống phóng lưới tự động tích hợp radar, có thể được lắp đặt trên máy bay không người lái và cho phép bắt giữ máy bay không người lái của đối phương. Hệ thống này có thể hoạt động ở chế độ tự động.