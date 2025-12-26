Nga có động thái mới tại thành phố cảng Novorossiysk

TPO - Nga đã triển khai các sà lan và rào chắn phao tại lối vào khu neo đậu tàu ngầm của căn cứ hải quân ở thành phố cảng Novorossiysk, hình thành một hàng rào bảo vệ ngay trong vùng biển căn cứ nhằm ngăn chặn các xuồng tự sát của Ukraine tiếp cận.

Theo trang tin quân sự Militarnyi, động thái này được Nga thực hiện ngay sau khi Ukraine công bố vụ tấn công bằng xuồng tự sát Sub Sea Baby hôm 15/12. Hình ảnh vệ tinh từ các nguồn mở cho thấy lối vào căn cứ đã được gia cố bằng sà lan cùng hệ thống rào chắn nổi.

Lối vào cảng Novorossiysk - nơi các tàu chiến Nga neo đậu, đã được thiết lập sà lan và phao nổi.

Giới phân tích nhận định đây là nỗ lực nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của quân cảng trước các phương tiện tấn công không người lái của Hải quân Ukraine. Tuy nhiên, việc thiết lập rào chắn cũng có thể hạn chế khả năng Nga nhanh chóng triển khai các tàu chiến từ Novorossiysk ra Biển Đen để thực hiện nhiệm vụ tác chiến.

Trước đó, Cơ quan tình báo Anh nhận định, cuộc tấn công bằng xuồng tự sát Ukraine vào tàu ngầm Nga là "chưa từng có tiền lệ", gây thiệt hại đáng kể cho quân đội Nga.

"Cuộc tấn công bằng xuồng tự sát Sub Sea Baby, có khả năng đã gây ra thiệt hại đáng kể cho tàu ngầm, khiến nó không thể tự di chuyển hoặc triển khai. Đây là loại tàu ngầm có khả năng mang tên lửa hành trình Kalibr, từng được Nga sử dụng để tiến hành các đòn tấn công vào nhiều mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine", tình báo Anh cho biết.

Nguồn tin tình báo cho biết thêm, chiếc tàu ngầm bị hư hại vẫn neo đậu trong cảng ở vị trí gần như không thay đổi kể từ thời điểm bị tấn công. Trong khi đó, các tàu chiến khác của Nga đã được phân tán khỏi căn cứ hải quân Novorossiysk như một biện pháp phòng ngừa, nhằm giảm nguy cơ tiếp tục bị Ukraine tập kích.

Tình báo Anh nhấn mạnh, rằng việc Ukraine thực hiện thành công cuộc tấn công, xuyên thủng hệ thống phòng thủ nhiều lớp của căn cứ Novorossiysk, cho thấy năng lực và trình độ tác chiến đang phát triển nhanh chóng của Hải quân Ukraine, đặc biệt trong việc sử dụng các hệ thống không người lái.