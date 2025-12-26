Mỹ phóng tên lửa Tomahawk tập kích IS ở Nigeria?

TPO - Bộ Chiến tranh Mỹ cho biết lực lượng nước này đã tiến hành cuộc tấn công chính xác nhằm vào các mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Nigeria, đồng thời công bố video về vụ phóng tên lửa từ một tàu chiến của Hải quân Mỹ đang hoạt động trên biển. Nếu được xác nhận, đây sẽ là lần đầu tiên Mỹ công khai việc sử dụng tên lửa hành trình phóng từ biển nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Nigeria.

Theo thông tin được Bộ Chiến tranh Mỹ công bố, cuộc tấn công là một phần trong các hoạt động chống khủng bố của quân đội Mỹ đang diễn ra tại khu vực Tây Phi, nhắm vào các vị trí của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng bên trong lãnh thổ Nigeria.

Đoạn video đi kèm cho thấy tên lửa được phóng từ một tàu chiến mặt nước của Hải quân Mỹ. Từ hình ảnh này, nhiều nhà phân tích quốc phòng nhận định cuộc tấn công có khả năng sử dụng tên lửa hành trình Tomahawk, được phóng từ tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke. Tuy nhiên, quân đội Mỹ chưa chính thức xác nhận loại vũ khí hay tàu chiến cụ thể được sử dụng trong chiến dịch.

Ngay sau khi video được công bố, Bộ Tư lệnh Châu Phi của Mỹ (AFRICOM) đã ra tuyên bố xác nhận chiến dịch: "Theo chỉ thị của Tổng thống Mỹ và Bộ trưởng Chiến tranh, với sự phối hợp của chính quyền Nigeria, AFRICOM đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nhóm khủng bố IS tại bang Sokoto, Nigeria".

AFRICOM nhấn mạnh, đây không phải là hành động đơn phương, mà là chiến dịch được thực hiện với sự phối hợp của Chính phủ Nigeria, thể hiện sự ủy quyền ở cấp cao cũng như quan hệ đối tác khu vực trong nỗ lực chống khủng bố.

Các tàu khu trục lớp Arleigh Burke được trang bị hệ thống chiến đấu Aegis và tối đa 96 ống phóng thẳng đứng (VLS). Những tàu này có khả năng phóng nhiều loại vũ khí, bao gồm tên lửa Standard, vũ khí chống tàu ngầm ASROC và tên lửa hành trình Tomahawk. Được thiết kế cho các nhiệm vụ phòng không, chống tàu ngầm và tấn công mục tiêu trên bộ, tàu khu trục lớp Arleigh Burke thường xuyên được triển khai trên toàn thế giới, bao gồm cả Vịnh Guinea và vùng biển Tây Phi.

Trong khi đó, tên lửa hành trình BGM-109 Tomahawk là loại tên lửa tầm xa, tốc độ cận âm, có khả năng tấn công các mục tiêu quan trọng ở khoảng cách hơn 1.600 km. Tomahawk sử dụng sự kết hợp giữa GPS, hệ thống dẫn đường quán tính và khả năng khớp địa hình để thực hiện các cuộc tấn công chính xác vào những mục tiêu cố định trong khi bay ở độ cao thấp nhằm tránh bị radar phát hiện.