Nhật Bản duyệt ngân sách quốc phòng cao kỷ lục giữa lúc căng thẳng với Trung Quốc

TPO - Nội các Nhật Bản đã thông qua kế hoạch chi tiêu quốc phòng kỷ lục nhằm tăng cường năng lực tên lửa, máy bay không người lái và hải quân, trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Nội các Nhật Bản hôm thứ Sáu (26/12) đã thông qua kế hoạch ngân sách quốc phòng kỷ lục là 9 nghìn tỷ yên (58 tỷ USD) cho năm tài chính mới, nhằm tăng cường khả năng phản công và phòng thủ bờ biển bằng tên lửa hành trình cũng như vũ khí không người lái.

Dự thảo ngân sách cho năm tài chính 2026, bắt đầu từ tháng 4, tăng 9,4% so với năm 2025 và đánh dấu năm thứ 4 trong chương trình 5 năm của Nhật Bản nhằm tăng gấp đôi chi tiêu quốc phòng lên khoảng 2% tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Theo kế hoạch tăng cường quốc phòng 5 năm, Nhật Bản dự kiến ​​sẽ trở thành quốc gia chi tiêu quốc phòng lớn thứ ba thế giới, sau Mỹ và Trung Quốc. Bộ Tài chính cho biết Nhật Bản đang đi đúng hướng để đạt mục tiêu chi tiêu 2% vào tháng 3.

Dưới áp lực từ Mỹ trong việc chia sẻ gánh nặng an ninh khu vực, chính phủ của Thủ tướng Takaichi Sanae cam kết đạt mục tiêu này sớm hơn hai năm so với kế hoạch ban đầu. Nhật Bản cũng dự định sửa đổi các chính sách an ninh và quốc phòng hiện hành vào tháng 12/2026 để tăng cường hơn nữa sức mạnh quân sự.

Theo ngân sách mới, hơn 970 tỷ yên (6,2 tỷ USD) được dùng để tăng cường khả năng tên lửa tầm xa của Nhật Bản. Trong đó, 177 tỷ yên (1,13 tỷ USD) được dùng để mua tên lửa đất đối hạm Type-12 nội địa và nâng cấp, với tầm bắn ước tính khoảng 1.000 km.

Lô tên lửa Type-12 đầu tiên sẽ được triển khai tại tỉnh Kumamoto, phía tây nam Nhật Bản vào tháng 3, sớm hơn một năm so với kế hoạch, khi Nhật Bản đẩy nhanh quá trình tăng cường kho tên lửa trong khu vực.

Nhật Bản cũng đang đầu tư mạnh vào các hệ thống vũ khí không người lái, một phần do dân số già hóa và suy giảm, cùng với những khó khăn trong việc duy trì quân đội thiếu nhân lực. Chính phủ nước này tin rằng vũ khí không người lái là yếu tố thiết yếu để duy trì năng lực phòng thủ.

Để tăng cường khả năng phòng thủ ven biển, Nhật Bản sẽ chi 100 tỷ yên (640 triệu USD) để triển khai quy mô lớn máy bay không người lái trên không, trên mặt biển và dưới nước để giám sát và phòng thủ theo một hệ thống có tên SHIELD, dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào tháng 3/2028.

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai, Nhật Bản dự kiến ​​thời gian đầu sẽ dựa vào thiết bị nhập khẩu, có thể nhập từ các quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Israel.