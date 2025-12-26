Thủ tướng Nhật Bản cân nhắc thăm Nhà Trắng trước thượng đỉnh Mỹ - Trung

TPO - Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đang cân nhắc thực hiện chuyến thăm Mỹ vào tháng 3 tới, để hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump trước khi nhà lãnh đạo Mỹ thăm Trung Quốc.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae. (Ảnh: JIJI)

Tổng thống Trump dự kiến sẽ thăm Trung Quốc vào tháng 4/2026 và gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng sức ép với Nhật Bản liên quan đến những phát biểu của bà Takaichi về đảo Đài Loan (Trung Quốc), Thủ tướng Takaichi muốn trao đổi và phối hợp với Tổng thống Trump về chính sách trước khi nhà lãnh đạo Mỹ đến Bắc Kinh, Japan Times dẫn các nguồn tin cho biết.

Nếu chuyến đi diễn ra, đây sẽ là cuộc gặp thứ hai giữa bà Takaichi và ông Trump, sau khi hai người gặp nhau vào tháng 10 tại Tokyo.

Tại phiên họp của Quốc hội Nhật Bản vào tháng 11 vừa qua, bà Takaichi nói rằng kịch bản Trung Quốc sử dụng vũ lực với đảo Đài Loan nếu xảy ra sẽ trở thành tình huống đe dọa sự tồn vong của Nhật Bản, do đó Tokyo có thể thực thi quyền phòng vệ tập thể.

Phát biểu này vấp phải phản đối mạnh mẽ từ Trung Quốc, vì Bắc Kinh coi vấn đề Đài Loan là cốt lõi trong các lợi ích then chốt của họ.

Vào thời điểm đang coi trọng các quan hệ kinh tế với Trung Quốc, ông Trump tránh can dự sâu vào căng thẳng giữa Tokyo và Bắc Kinh.

Bà Takaichi được cho là đang muốn nhấn mạnh sự đoàn kết của liên minh Nhật – Mỹ, đồng thời giải thích lập trường của Nhật Bản trong cuộc trao đổi với ông Trump.

Hai nhà lãnh đạo cũng có thể trao đổi về việc tăng cường hợp tác an ninh, phối hợp mở rộng chuỗi cung ứng các khoáng sản thiết yếu, cùng với việc lựa chọn những dự án trong khuôn khổ cam kết của Nhật Bản về đầu tư 550 tỷ USD vào Mỹ và các khoản vay theo thỏa thuận thương mại song phương.

Thông thường vào tháng 3, Quốc hội Nhật Bản thảo luận về dự luật ngân sách của chính phủ tại Thượng viện.

Dù liên minh cầm quyền giữa đảng Dân chủ Tự do và đảng Đổi mới Nhật Bản không chiếm đa số tại Thượng viện, đảng Dân chủ vì nhân dân đối lập đã bày tỏ ủng hộ việc thông qua ngân sách của chính phủ cho năm tài khóa 2026, bắt đầu từ tháng 4 tới.

Trong bối cảnh này, bà Takaichi nhiều khả năng sẽ thăm Mỹ vào cuối tháng 3, sau khi ngân sách được thông qua, các nguồn thạo tin cho biết.