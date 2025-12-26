Tổng thống Nga Putin nói Mỹ cần nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu để khai thác tiền số

TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng Mỹ quan tâm tới nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye nhằm phục vụ khai thác tiền điện tử. Vấn đề kiểm soát nhà máy trở thành điểm nóng trong đàm phán hòa bình giữa Nga, Ukraine và Mỹ.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye. (Ảnh: RIA Novosti)

Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của lực lượng Nga từ năm 2022, và được cho là đã xuất hiện trong kế hoạch hòa bình 28 điểm mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất cho Ukraine.

Trong cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Mỹ và Nga, các đặc phái viên Tổng thống Mỹ đã bày tỏ sự quan tâm đến việc chia sẻ quyền kiểm soát nhà máy với Mátxcơva. Họ muốn sử dụng phần của Washington cho việc khai thác tiền điện tử, Tổng thống Nga Putin cho biết trong cuộc gặp với các lãnh đạo doanh nghiệp hôm 25/12.

Theo các nguồn tin, Mátxcơva cũng đang xem xét đề xuất của Mỹ về việc nhà máy này sẽ một lần nữa cung cấp điện cho Ukraine.

Nga đang phân tích bản dự thảo hòa bình mới từ Mỹ và Ukraine. Trong dự thảo, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ mong muốn nhà máy điện Zaporozhye sẽ được Ukraine và Mỹ cùng quản lý theo tỷ lệ 50/50.

Lãnh đạo Ukraine cũng yêu cầu Nga nhượng bộ về lãnh thổ, và đề nghị các đồng minh phương Tây cung cấp sự đảm bảo an ninh cho Ukraine “tương tự điều khoản phòng thủ tập thể của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)”.

Mátxcơva cáo buộc Ukraine và các đồng minh Tây Âu đã cố tình làm suy yếu nỗ lực hòa bình của Mỹ bằng những điều khoản không có lợi cho Nga.