Giáo hoàng xót xa vì xung đột Nga - Ukraine, Thái Lan - Campuchia

TPO - Trong thông điệp Giáng sinh, Giáo hoàng Leo XIV kêu gọi Nga và Ukraine "can đảm" tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp, Thái Lan và Campuchia khôi phục “tình hữu nghị lâu đời”.

Giáo hoàng Leo XIV. (Ảnh: AP)

Phát biểu trước đám đông khoảng 26.000 người trên Quảng trường Thánh Peter, Giáo hoàng bày tỏ nỗi xót xa vì các cuộc xung đột, dù là chính trị, xã hội hay quân sự, tại Ukraine, Sudan, Mali, Myanmar, cũng như Thái Lan và Campuchia và nhiều nơi khác.

Giáo hoàng kêu gọi "tinh thần đoàn kết và tiếp nhận những người đang cần giúp đỡ" ở châu Âu, ngụ ý nói đến tư tưởng chống nhập cư ngày càng gia tăng trên lục địa này.

"Chúng ta hãy cầu nguyện đặc biệt cho những người dân Ukraine đang chịu khổ sở", ông nói.

"Mong rằng các bên liên quan, với sự hỗ trợ và cam kết của cộng đồng quốc tế, sẽ tìm thấy sự can đảm để tham gia vào cuộc đối thoại chân thành, trực tiếp và tôn trọng", Giáo hoàng nói thêm.

Trong những tuần gần đây, đại diện của Nga và Ukraine đã có những cuộc đàm phán riêng với Mỹ về đề xuất chấm dứt cuộc xung đột kéo dài suốt từ tháng 2/2022.

Nhiều người đã thiệt mạng, miền đông Ukraine bị tàn phá và hàng triệu người phải sơ tán.

Trong tuần này, Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky đưa ra những điểm chính cho kế hoạch chấm dứt xung đột sau khi bàn bạc với Mỹ. Tuy nhiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin đến nay vẫn chưa chấp nhận, tiếp tục giữ quan điểm cứng rắn của mình.

Trong bài giảng Giáng sinh đầu tiên trên cương vị mới, Giáo hoàng Leo cũng nói đến tình trạng thảm khốc ở Dải Gaza, nơi hàng trăm nghìn người vẫn đang sống trong lều bạt tạm thời giữa mùa đông khắc nghiệt, sau khi thoả thuận ngừng bắn được thực thi.

"Làm sao chúng ta có thể không nghĩ đến những túp lều ở Dải Gaza, phơi mình dưới mưa, gió và cái lạnh trong nhiều tuần?", Giáo hoàng nói và nhấn mạnh rằng người dân ở đó "không còn gì vì đã mất tất cả mọi thứ".

Liên Hợp Quốc ước tính khoảng 1,3 triệu người ở Dải Gaza cần hỗ trợ nơi ở và cảnh báo về nguy cơ hạ thân nhiệt khi thời tiết lạnh hơn.

Đối với Thái Lan và Campuchia, nơi các cuộc giao tranh biên giới đã bước sang tuần thứ 3 với ít nhất 80 người thiệt mạng, Giáo hoàng Leo kêu gọi hai quốc gia khôi phục “tình hữu nghị lâu đời”, “để cùng hướng tới hòa giải và hòa bình”.

Giáo hoàng cũng bày tỏ đồng cảm với hoàn cảnh của những người di cư và tị nạn “băng qua lục địa châu Mỹ”.

Từng chỉ trích chính sách siết chặt nhập cư của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Giáo hoàng không nhắc tên nhà lãnh đạo Mỹ trong dịp này. Trước đó, ông nói rằng từ chối giúp đỡ người nghèo và những người xa lạ chẳng khác nào khước từ chính Thiên Chúa.