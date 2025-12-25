Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Trung Quốc cáo buộc Mỹ cản trở cải thiện quan hệ với Ấn Độ

Bình Giang

TPO - Hôm nay (25/12), Trung Quốc cáo buộc Mỹ “bóp méo” chính sách quốc phòng của Bắc Kinh nhằm ngăn cản nước này cải thiện quan hệ với Ấn Độ.

lam-kien.jpg
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiến.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiến đưa ra tuyên bố này tại cuộc họp báo thường kỳ, để trả lời câu hỏi, rằng Trung Quốc có tận dụng việc hạ nhiệt căng thẳng biên giới với Ấn Độ để ngăn cản Mỹ và Ấn Độ làm sâu sắc quan hệ hay không.

Theo ông Lâm Kiến, Trung Quốc nhìn nhận quan hệ với Ấn Độ từ góc độ chiến lược và dài hạn, đồng thời nhấn mạnh vấn đề biên giới là chuyện giữa Trung Quốc và Ấn Độ, và “chúng tôi phản đối bất kỳ quốc gia nào phán xét về vấn đề này”.

Trước đó, Lầu Năm Góc cho biết trong báo cáo công bố ngày 23/12, rằng Trung Quốc “nhiều khả năng tìm cách tận dụng việc giảm căng thẳng (với Ấn Độ)… để ổn định quan hệ song phương và ngăn cản sự phát triển sâu hơn của quan hệ Mỹ - Ấn”.

Tuy nhiên, báo cáo của Lầu Năm Góc gửi tới Quốc hội Mỹ cũng cho rằng quan hệ Ấn - Trung vẫn mong manh do hợp tác quân sự giữa Bắc Kinh và Islamabad, khiến New Delhi “vẫn hoài nghi về hành động và động cơ của Trung Quốc”.

Báo cáo nhấn mạnh việc Trung Quốc cung cấp cho Islamabad nhiều loại vũ khí hiện đại, trong đó có các tàu hộ vệ và máy bay chiến đấu.

Trung Quốc đang chào bán 3 dòng máy bay chiến đấu chủ lực để xuất khẩu: tiêm kích thế hệ thứ năm FC-31, tiêm kích đa năng thế hệ thứ tư J-10C và máy bay chiến đấu hạng nhẹ JF-17 do Trung Quốc - Pakistan hợp tác sản xuất.

Tính đến tháng 5 năm nay, Trung Quốc đã bàn giao 20 chiếc J-10C cho Pakistan, trong khuôn khổ 2 hợp đồng bán tổng cộng 36 máy bay ký từ năm 2020. Trung Quốc cũng cung cấp cho Pakistan các máy bay không người lái (UAV) có khả năng tấn công như Caihong và Wing Loong.

Bình Giang
Reuters, SCMP
#Quan hệ Trung - Ấn #Xuất khẩu vũ khí #Vũ khí Trung Quốc #Pakistan

