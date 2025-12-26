Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ukraine nối lại các cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa Storm Shadow

Quỳnh Như

TPO - Ukraine cho biết quân đội nước này đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình Storm Shadow nhằm vào nhà máy lọc dầu Novoshakhtinsk, thuộc vùng Rostov của Nga.

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine trong một tuyên bố hôm thứ Năm (25/12) cho biết: "Hôm nay, các đơn vị thuộc Không quân Ukraine đã tấn công thành công nhà máy lọc dầu Novoshakhtinsk ở vùng Rostov của Nga bằng tên lửa hành trình phóng từ máy bay Storm Shadow".

Theo cơ quan này, nhiều vụ nổ đã được ghi nhận trong khu vực nhà máy lọc dầu. Mức độ thiệt hại của đối phương đang được cập nhật.

Khói đen bốc lên từ khu vực nhà máy lọc dầu Novoshakhtinsk.

Bộ Tổng tham mưu lưu ý, nhà máy lọc dầu Novoshakhtinsk là một trong những nhà cung cấp sản phẩm dầu mỏ lớn nhất ở miền nam nước Nga. Cơ sở này cũng trực tiếp cung cấp các sản phẩm dầu mỏ cho quân đội Nga.

Trước đó, các phương tiện truyền thông đồng loạt đưa tin, cư dân thành phố Novoshakhtinsk thuộc Rostov của Nga đã báo cáo về nhiều vụ nổ kèm theo đám cháy tại khu vực nhà máy lọc dầu. Thống đốc Rostov, ông Yury Slyusar xác nhận các vụ nổ là do một cuộc tấn công trên không gây ra, đồng thời cho biết chưa ghi nhận thương vong và lực lượng chức năng đang tiến hành dập lửa.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Storm Shadow là tên lửa hành trình có độ chính xác cao do MBDA sản xuất. Tên lửa này được thiết kế để tấn công các mục tiêu có giá trị cao, được bảo vệ tốt như trung tâm chỉ huy, cơ sở hạ tầng quân sự và kho vũ khí.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, tên lửa có chiều dài khoảng 5,1 mét, sải cánh khoảng 3 mét với tổng trọng lượng khoảng 1.300 kg, mang đầu nổ đa chức năng 450 kg. Storm Shadow được trang bị động cơ phản lực, cung cấp tốc độ tối đa lên tới 1.000 km/h.

Tùy vào từng biến thể, tên lửa có tầm bắn từ 250-560 km. Tên lửa được tối ưu hóa cho phép bay ở độ cao thấp, khiến hệ thống radar khó phát hiện và đánh chặn.

Quỳnh Như
Pravda
#Ukraine #tấn công #Storm Shadow #Nga #nhà máy lọc dầu #Rostov

