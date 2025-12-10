Sự im lặng khó hiểu của Tổng thống Mỹ Trump giữa căng thẳng Trung - Nhật

TPO - Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu tiên lên tiếng về cuộc khủng hoảng ngày càng nghiêm trọng giữa Trung Quốc và Nhật Bản, chỉ trích việc tiêm kích Trung Quốc chĩa radar vào máy bay quân sự của Nhật Bản, đồng thời tái khẳng định cam kết không thay đổi với đồng minh Đông Bắc Á.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, cho đến nay, bản thân Tổng thống Trump chưa đưa ra phát biểu công khai nào về những mâu thuẫn nghiêm trọng giữa Tokyo và Bắc Kinh từ khi Thủ tướng Takaichi Sanae phát biểu về khả năng Nhật Bản can thiệp quân sự vào Đài Loan (Trung Quốc) nếu Bắc Kinh tấn công hòn đảo.

Theo Japan Times, sự im lặng của ông Trump khiến các quan chức Nhật Bản thất vọng. Tokyo được nói là đã thúc giục nhà lãnh đạo Mỹ thể hiện sự ủng hộ công khai mạnh mẽ hơn với đồng minh trong căng thẳng với Trung Quốc.

Các nguồn tin nắm được tình hình cho biết, Đại sứ Nhật tại Mỹ Shigeo Yamada đã đề nghị chính quyền Tổng thống Trump tăng cường ủng hộ công khai Tokyo. Washington cũng đã thể hiện một số ủng hộ.

Trước khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra quan điểm ngày 9/12, Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản George Glass nói với phóng viên, rằng Tổng thống Trump và đội ngũ cố vấn của ông “đứng về phía bà ấy (Thủ tướng Takaichi)”.

Dù vậy, hầu như không có thêm sự ủng hộ công khai đáng kể nào khác. Cuộc khủng hoảng quan hệ Nhật - Trung diễn ra đúng lúc Tổng thống Trump yêu cầu các cố vấn của mình tránh những hành động có thể đe dọa thỏa thuận thương mại mà ông đạt được với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng 10.

Một quan chức Nhật Bản cho biết, Tokyo không tin Mỹ đang do dự trong cam kết với Nhật Bản, nhưng Tokyo thất vọng sâu sắc khi thiếu sự ủng hộ công khai từ các quan chức cấp cao ở Washington.

Ông Christopher Johnstone, cựu quan chức phụ trách Nhật Bản tại Nhà Trắng, cho rằng Washington lẽ ra nên hoan nghênh tuyên bố của bà Takaichi về việc Nhật sẽ hỗ trợ lực lượng Mỹ nếu họ bị tấn công khi bảo vệ đảo Đài Loan.

“Đây là tuyên bố rõ ràng nhất từ trước tới nay của một thủ tướng Nhật về nghĩa vụ của Nhật đối với Mỹ trong kịch bản khủng hoảng ở Đài Loan. Bỏ qua việc liệu công khai điều đó có khôn ngoan hay không, lẽ ra Washington phải đón nhận nó. Thay vào đó, ngoại trừ vài thông điệp, phản ứng (của Mỹ) nói chung là im lặng”, ông Johnstone nói.

Ông Elbridge Colby, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách, từng thúc giục Nhật làm rõ vai trò của mình nếu Mỹ và Trung Quốc xảy ra chiến tranh vì Đài Loan.

Sau những yêu cầu của Tokyo, giới chức Mỹ nói sẽ có một tuyên bố mạnh mẽ từ Washington, nhưng Nhật Bản thất vọng khi tuyên bố đó chỉ dừng lại ở một bài đăng trên mạng xã hội X của phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, những người am hiểu tình hình cho biết.

Gây bất an

Tổng thống Trump đến nay vẫn chưa công khai ủng hộ Thủ tướng Takaichi, dù hai người đã xây dựng quan hệ thân thiết từ cuộc gặp tại Tokyo vào tháng 10.

Ông Dennis Wilder, cựu cố vấn cấp cao về châu Á trong Nhà Trắng dưới thời chính quyền cựu Tổng thống George W. Bush, cho rằng việc Mỹ không ủng hộ Nhật Bản mạnh mẽ khiến cả Tokyo và Đài Bắc bất an.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News tháng trước, ông Trump được hỏi về bài đăng của Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Osaka với nội dung đe dọa Thủ tướng Takaichi. Ông Trump đáp: “Nhiều đồng minh của chúng ta không thực sự là bạn của chúng ta”.

Ông không đưa ra bất kỳ sự ủng hộ nào cho bà Takaichi, dù bà được đánh giá là người tiếp nối chính sách của cố Thủ tướng Shinzo Abe, người có quan hệ rất thân thiết với ông Trump trước khi bị ám sát năm 2022.

Tháng trước, Wall Street Journal đưa tin ông Trump đã thúc giục bà Takaichi không khiêu khích Trung Quốc về vấn đề Đài Loan. Chính phủ Nhật bác bỏ thông tin này.

Một số người nắm được tình hình ở Washington và Tokyo cho biết, ông Trump chỉ nói với bà Takaichi, rằng tốt hơn hết là không để căng thẳng leo thang, nhưng không yêu cầu bà ngừng khiêu khích Trung Quốc hay tránh các hành động cụ thể.

“Nhật Bản là đồng minh không thể thay thế của Mỹ ở Ấn Độ Dương–Thái Bình Dương. Thủ tướng Takaichi xứng đáng nhận được sự ủng hộ công khai mạnh mẽ từ chúng ta trước nỗ lực của Bắc Kinh nhằm làm suy yếu liên minh Mỹ - Nhật”, ông Nicholas Burns, cựu Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden, nhận xét.