Người lính

Google News

Ukraine tiết lộ loại vũ khí được sử dụng nhiều nhất trên tiền tuyến

Quỳnh Như

TPO - Ukraine cho biết máy bay không người lái (UAV) đang chiếm khoảng 60% các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu của Nga trên tiền tuyến.

Tổng tư lệnh các Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết, khoảng 60% các cuộc tấn công trên tiền tuyến được thực hiện bằng máy bay không người lái.

Theo ông, trong tháng 11/2025, các đơn vị Ukraine đã phá hủy hoặc làm hư hại 81.500 mục tiêu quân sự Nga bằng máy bay không người lái. Con số này tăng so với khoảng 77.000 mục tiêu trong tháng 10, tương đương mức tăng 5,8%. Ông lưu ý, số lượng các cuộc tấn công bằng UAV được xác nhận đã liên tục gia tăng trong sáu tháng qua.

Riêng tháng 11, lực lượng Ukraine đã thực hiện hơn 304.000 nhiệm vụ bằng máy bay không người lái, trong khi các hệ thống không người lái mặt đất hoàn thành gần 2.000 nhiệm vụ.

81fcd024-522a-443d-b44b-b79709a826eb.jpg
b9c44d3e-7732-4f30-ae0d-93f95bbb5a02.jpg

"Ukraine một lần nữa vượt Nga về mức độ sử dụng UAV FPV - loại vũ khí được coi là một trong những phương tiện tác chiến chủ lực trên chiến trường hiện nay. Tuy nhiên, việc phát triển lĩnh vực này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ hơn, quá trình ra quyết định nhanh hơn và tính hệ thống hóa cao hơn", ông nói.

Quan chức này lưu ý rằng, Nga đang đẩy mạnh sản xuất UAV, với mục tiêu đạt công suất lên tới 500.000 máy bay không người lái FPV mỗi tháng để cung cấp cho các đơn vị tiền tuyến.

Ngoài sử dụng máy bay không người lái, các lực lượng Ukraine cũng tăng cường các cuộc tấn công bằng tên lửa. Trước đó, ngày 9/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết lực lượng vũ trang nước này đang tích cực sử dụng một số loại tên lửa sản xuất trong nước để tấn công các mục tiêu của Nga.

Các loại vũ khí này bao gồm tên lửa Neptune cải tiến, tên lửa Long Neptune, tên lửa lai Palyanytsya, tên lửa hành trình Flamingo và tên lửa đạn đạo Sapsan - loại tên lửa mới được đưa vào sử dụng trong chiến đấu.

Theo phía Ukraine, các thông tin chi tiết về số lượng tên lửa được sản xuất, triển khai cũng như các hoạt động tác chiến cụ thể vẫn được giữ bí mật nhằm duy trì lợi thế chiến thuật. Từ đầu năm 2025, Ukraine đã nhiều lần thông báo về các cuộc thử nghiệm thành công và việc sử dụng hạn chế các loại vũ khí mới, trong đó có những phiên bản tầm xa với tầm bắn lên tới 1.000 km hoặc hơn.

Quỳnh Như
Pravda
#UAV #tên lửa #Ukraine #xung đột Nga-Ukraine #tình hình chiến sự #vũ khí #tấn công #tiền tuyến

