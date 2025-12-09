Nhìn gần siêu tàu đổ bộ mang tiêm kích F-35B của Mỹ đến thăm Đà Nẵng

Lần gần nhất vào tháng 6/2023, biên đội tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan đã vào thăm hữu nghị thành phố nhân kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác toàn diện. Tháng 3/2020 tàu sân bay USS Theodore Roosevelt cũng đã thăm Đà Nẵng nhân kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Và trước đó vào tháng 3/2018, tàu sân bay USS Carl Vinson thăm Đà Nẵng lần đầu tiên.