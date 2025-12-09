Nhìn gần siêu tàu đổ bộ mang tiêm kích F-35B của Mỹ đến thăm Đà Nẵng

TPO - Tàu đổ bộ lớp America USS Tripoli (LHA - 7) của Hải quân Mỹ đã vào vịnh Đà Nẵng thăm chính thức thành phố Đà Nẵng. Tàu đổ bộ tấn công LHA-7 Tripoli có thể mang theo 38 máy bay các loại, với nhiều vũ khí hiện đại, có khả năng hoạt động như một tàu sân bay hạng trung.
Lần gần nhất vào tháng 6/2023, biên đội tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan đã vào thăm hữu nghị thành phố nhân kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác toàn diện. Tháng 3/2020 tàu sân bay USS Theodore Roosevelt cũng đã thăm Đà Nẵng nhân kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Và trước đó vào tháng 3/2018, tàu sân bay USS Carl Vinson thăm Đà Nẵng lần đầu tiên.