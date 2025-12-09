Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhìn gần siêu tàu đổ bộ mang tiêm kích F-35B của Mỹ đến thăm Đà Nẵng

Nguyễn Thành

TPO - Tàu đổ bộ lớp America USS Tripoli (LHA - 7) của Hải quân Mỹ đã vào vịnh Đà Nẵng thăm chính thức thành phố Đà Nẵng. Tàu đổ bộ tấn công LHA-7 Tripoli có thể mang theo 38 máy bay các loại, với nhiều vũ khí hiện đại, có khả năng hoạt động như một tàu sân bay hạng trung.

Siêu tàu đổ bộ USS Tripoli của Hải quân Mỹ thăm Đà Nẵng. Video: Nguyễn Thành
dscf7164-9403-9333.jpg
Tàu đổ bộ lớp America USS Tripoli (LHA - 7) cùng với tàu Tuần dương tên lửa dẫn đường Ticonderoga USS Robert Smalls (CG 62) của Hải quân Mỹ vào vịnh Đà Nẵng.. Ảnh: Nguyễn Thành
dscf7279-8835-8343-4308.jpg
Theo ghi nhận, tàu USS Tripoli (LHA - 7) dưới sự hướng dẫn của lực lượng chức năng, Hoa tiêu khu vực IV, neo đậu ở vịnh Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Thành
dscf7280-6146-5809.jpg
Tàu USS Tripoli (số hiệu LHA-7) là siêu tàu đổ bộ tấn của Hải quân Mỹ chính thức làm nhiệm vụ từ ngày 15/7/2020. Tàu được khởi đóng ngày 20/6/2014, hạ thủy ngày 1/5/2017. Ảnh: Nguyễn Thành
dscf7333-4589-4827.jpg
Với tư duy chiến thuật mới thiên hoàn toàn về đổ bộ đường không, LHA-7 Tripoli (cũng như chiếc LHA-6 America cùng lớp) không có khoang đổ bộ ngập nước truyền thống như các tàu thế hệ trước. Ảnh: Nguyễn Thành
dscf7286-6792-5617.jpg
Các máy bay F-35B ở trên tàu Tripoli. Ảnh: Nguyễn Thành
dscf7314-6681-5899.jpg
Tàu có thể mang tới 38 máy bay các loại, bao gồm 10 tiêm kích tàng hình F-35B, 12 vận tải cơ MV-22 Osprey, 8 trực thăng tấn công AH-1Z Cobra, 4 trực thăng vận tải CH-53E Super Stallion, 4 trực thăng đa dụng MH-60S Seahawk. Với số lượng máy bay như trên, rất dễ nhận thấy rằng chiếc tàu đổ bộ tấn công LHA-7 Tripoli này còn có khả năng hoạt động như một tàu sân bay hạng trung.
dscf7196-8923-4586.jpg
Theo thông tin đã được đăng tải, vũ khí trang bị của tàu gồm 2 bệ phóng tên lửa phòng không tầm ngắn RIM-116 Rolling Airframe, 2 bệ phóng tên lửa Sea Sparrow, 2 hệ thống CIWS Phalanx và 7 súng máy 12,7 mm nòng đôi.
dscf7255-9814.jpg
Năm 2025 đánh dấu cột mốc kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt - Mỹ. Chuyến thăm của đoàn tàu Hải quân Mỹ đến TP. Đà Nẵng góp phần tăng cường mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện được thiết lập vào năm 2023.

Lần gần nhất vào tháng 6/2023, biên đội tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan đã vào thăm hữu nghị thành phố nhân kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác toàn diện. Tháng 3/2020 tàu sân bay USS Theodore Roosevelt cũng đã thăm Đà Nẵng nhân kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Và trước đó vào tháng 3/2018, tàu sân bay USS Carl Vinson thăm Đà Nẵng lần đầu tiên.

Nguyễn Thành
#Tàu sân bay Mỹ #Tàu sân bay #Hải quân Hoa Kỳ #USS Tripoli #Đà Nẵng #Siêu tàu đổ bộ USS Tripoli #Tuần dương tên lửa dẫn đường

