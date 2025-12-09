Ukraine mất thêm máy bay chiến đấu Su-27

TPO - Không quân Ukraine mất thêm một máy bay chiến đấu Su-27 và phi công đã tử nạn trong một nhiệm vụ chiến đấu ở miền Đông nước này hôm 8/12.

Không quân Ukraine trong một tuyên bố chính thức cho biết, phi công cấp cao của Lữ đoàn Hàng không Chiến thuật số 39, Trung tá Yevhenii Vitaliiovych Ivanov, đã tử nạn khi đang thực hiện nhiệm vụ chiến đấu.

"Vào trưa 8/12, khi đang thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, Trung tá Yevhenii Vitaliiovych Ivanov, phi công cấp cao của Lữ đoàn Hàng không Chiến thuật 39, đã hy sinh", tuyên bố nêu rõ.



Máy bay chiến đấu Su-27.

Sukhoi Su-27 là dòng máy bay tiêm kích phản lực do Phòng thiết kế Sukhoi (SDB) thiết kế và sản xuất từ năm 1977. Nhiệm vụ chính của tiêm kích là chiếm ưu thế trên không, bao gồm ném bom và tấn công mặt đất.

Kể từ khi xảy ra xung đột với Nga, Ukraine đã tích cực đưa loại tiêm kích này hoạt động trong vùng chiến sự đặc biệt. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin quân sự, Su-27 mà quân đội Kiev sở hữu chưa được hiện đại hóa như phiên bản của Nga.

Máy bay được trang bị hai động cơ phản lực AL-31F, nhờ đó, có thể bay với vận tốc tối đa 2.280 km/h, phạm vi hoạt động 3.680 km.

Một số tiêm kích Su-27 của Không quân Ukraine được xác định đã bị lực lượng Nga bắn rơi.