Người lính

Google News

Ukraine tuyên bố phá hủy khí tài trị giá 50 triệu USD của Nga

Quỳnh Như

TPO - Ukraine tuyên bố đơn vị đặc nhiệm của nước này đã phá hủy hệ thống tên lửa đất đối không Buk-M3 trị giá hàng chục triệu đô la của Nga gần Sviatotroitske, tỉnh Zaporizhzhia.

Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU) mới đây đã công bố đoạn video đồng thời cho biết, đơn vị đặc nhiệm Prymary đã theo dõi và phá hủy thành công hệ thống tên lửa đất đối không của Nga gần làng Sviatotroitske ở Zaporizhzhia.

Trước đó, DIU cho biết đơn vị này đã phá hủy tám mục tiêu quân sự của Nga ở Crimea trong hai tuần qua, tấn công máy bay quân sự, hệ thống radar và cơ sở hạ tầng chiến lược trên bán đảo.

Buk-M3 là một trong những hệ thống phòng không tầm trung tiên tiến và đắt đỏ nhất của Nga, có giá dao động từ 40 đến 50 triệu USD, được thiết kế để đánh chặn máy bay, tên lửa hành trình và máy bay không người lái. Tình báo Ukraine cho biết việc phá hủy hệ thống này đã giáng thêm một đòn mạnh vào năng lực phòng không của Nga ở miền Nam Ukraine.

Buk-M3 là biến thể tiên tiến nhất của dòng hệ thống tên lửa Buk, do tập đoàn quốc phòng Almaz-Antey của Nga phát triển từ những năm 1990. Hệ thống này được lực lượng vũ trang Nga đưa vào sử dụng năm 2016.

Buk-M3 đã trải qua những cải tiến đáng kể so với các hệ thống tiền nhiệm. Một trong những tính năng chính của Buk-M3 là các linh kiện điện tử tiên tiến và hệ thống hỏa lực mới có mức độ nguy hiểm cao hơn.

Hệ thống sử dụng tên lửa 9M317M mới với tầm bắn được tăng lên và hiệu suất tổng thể được nâng cao so với các phiên bản trước đó. Tên lửa có trọng lượng 795 kg với khối lượng đầu đạn nặng 62 kg, có khả năng tiêu diệt mọi loại mục tiêu trên không ở cự ly từ 2,5 đến 70 km, tốc độ 3.000 m/s ở độ cao từ 15 m đến 35 km.

Quỳnh Như
Pravda
#Ukraine #Nga #Buk-M3 #phòng không #tên lửa #chiến sự #Zaporizhzhia

