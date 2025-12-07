Ukraine trang bị vũ khí mới cho tiêm kích F-16

TPO - Ukraine đã tích hợp thành công tên lửa dẫn đường bằng laser APKWS II lên các tiêm kích F-16, nâng cao đáng kể năng lực đánh chặn máy bay không người lái (UAV) của Nga với chi phí thấp, theo Defense Express.

Trang tin quân sự Defense Express cho biết, lần đầu tiên, máy bay F-16 của Không quân Ukraine có khả năng sử dụng ống phóng LAU‑131 dành cho tên lửa Hydra‑70 được trang bị bộ dẫn đường laser bán chủ động APKWS II. Giải pháp này giúp bắn hạ UAV hiệu quả với chi phí chỉ khoảng 30.000-31.000 USD mỗi quả, thấp hơn rất nhiều so với các tên lửa không đối không như AIM-9 hay AIM-120.

Để khai thác tối đa hệ thống mới, các máy bay F-16 của Ukraine cũng được trang bị hệ thống ngắm mục tiêu tiên tiến AN/AAQ‑33 Sniper, cung cấp khả năng dẫn đường bằng tia laser chính xác.

Theo Defense Express, một chiếc F-16 có thể mang tối đa 28 tên lửa cỡ 70 mm, biến máy bay này thành phương tiện đặc biệt hiệu quả để đối phó các đợt UAV tấn công với số lượng lớn.

Hiệu quả của APKWS trong việc đánh chặn UAV từng được chứng minh trước đó trong các hoạt động tác chiến trên bộ tại Ukraine. Sau đó, Mỹ đã điều chỉnh hệ thống này để sử dụng trên các máy bay chiến đấu như F-15E Strike Eagle. Hiện nay, nhờ sự hỗ trợ của các đối tác châu Âu, như: Hà Lan, Bỉ, Na Uy, Vương quốc Anh và Ba Lan, Ukraine đã sở hữu năng lực tương tự trên phi đội F-16.

Trước khi được nâng cấp, các máy bay F-16 của Ukraine chỉ có khả năng hạn chế trong việc đánh chặn UAV. Việc kết hợp hệ thống Sniper và APKWS II được đánh giá là bước cải tiến quan trọng, cho phép Không quân Ukraine tiết kiệm các loại tên lửa đắt tiền trong khi vẫn duy trì hiệu quả trước những cuộc tấn công UAV quy mô lớn của Nga.