Ukraine liên tiếp tập kích khí tài Nga ở Crimea

Quỳnh Như

TPO - Ukraine đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) có độ chính xác cao nhằm vào máy bay quân sự, hệ thống radar và cơ sở hạ tầng chiến lược của Nga ở bán đảo Crimea.

Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU) hôm thứ Bảy (6/12) thông báo, Đơn vị đặc nhiệm Prymary đã tiến hành một loạt các cuộc không kích quy mô lớn trên khắp bán đảo Crimea, phá hủy tám mục tiêu quân sự của Nga chỉ trong hai tuần.

Trong số các mục tiêu bị phá hủy có máy bay chiến đấu Su-24, một dòng máy bay chiến đấu thường được Nga sử dụng cho các nhiệm vụ không kích trên khắp lãnh thổ Ukraine.

Ngoài ra, đơn vị này cũng đã tấn công một ăng-ten được ngụy trang bên trong một mái vòm trong suốt, được lực lượng Nga sử dụng trong các hệ thống phòng không hoặc thông tin liên lạc.

Hai mục tiêu giá trị cao khác bị phá hủy gồm radar 39N6 Kasta-2E2 và hai radar 48Ya6-K1 Podlet. Đây là những thành phần then chốt trong mạng lưới giám sát không phận, có nhiệm vụ phát hiện UAV của Ukraine và hỗ trợ các hệ thống phòng không nhiều lớp như S-300 và S-400. Việc mất các radar này làm suy giảm nghiêm trọng khả năng cảnh báo sớm của Nga, khiến các cơ sở quân sự tại Crimea dễ bị tập kích hơn.

Trong một chiến dịch quan trọng khác, đơn vị Prymary đã phá hủy máy bay không người lái Orion của Nga, một trong số ít UAV của Nga có khả năng trinh sát và tấn công tầm xa. Trong bối cảnh Nga gặp khó khăn trong việc duy trì sản xuất UAV do các lệnh trừng phạt, tổn thất này càng làm hạn chế khả năng trinh sát sâu và giám sát hoạt động của quân đội Ukraine.

Chuỗi tấn công này cũng nhắm vào hậu cần của Nga, bao gồm việc phá hủy một đoàn tàu chở hàng và xe tải quân sự Ural, cả hai đều thiết yếu cho việc vận chuyển đạn dược, vận chuyển quân đội và tiếp tế tác chiến.

Được biết, trước đó, đơn vị đặc nhiệm Prymary cũng đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự của Nga tại bán đảo Crimea, phá hủy một máy bay chiến đấu MiG-29 và một trạm radar trong khu vực.

Quỳnh Như
Kyiv Independent
