Thế giới

Google News

Ukraine nói Nga đưa hơn 700.000 quân tới tiền tuyến

Minh Hạnh

TPO - Tổng tư lệnh các Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết, hơn 710.000 binh sĩ Nga đã được triển khai dọc theo tiền tuyến dài 1.255 km.

21c142613a08ebe0217d56c4951830f3.jpg
Tổng tư lệnh các Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi. (Ảnh: Pravda)

“Ở giai đoạn này, quân đội Nga đang nỗ lực tiến quân trên hầu như toàn bộ tiền tuyến”, ông Syrskyi nói ngày 5/12. “Chiến lược của chúng ta là làm kiệt quệ quân đội Nga, ngăn chặn bước tiến của họ, giữ vững lãnh thổ, đồng thời tấn công lực lượng Nga ở gần hậu phương và tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, nhằm làm suy yếu khả năng phòng thủ và năng lực công nghiệp của nước này”.

Theo ông Syrskyi, giao tranh quyết liệt nhất đang diễn ra xung quanh các thành phố Lyman và Pokrovsk thuộc tỉnh Donetsk, thành phố Kupiansk thuộc tỉnh Kharkiv và gần thị trấn Huliaipole thuộc tỉnh Zaporizhzhia.

Cùng ngày, ông Yevhen Lasiichuk - Tư lệnh Quân đoàn 7 thuộc Lực lượng Tấn công Đường không Ukraine - báo cáo rằng cả Pokrovsk lẫn Myrnohrad (thuộc Donetsk) đều không bị bao vây, lực lượng phòng thủ đang nỗ lực mở rộng hậu cần và duy trì quyền kiểm soát các khu vực trọng điểm.

Cụ thể, quân đội Ukraine đang duy trì toàn quyền kiểm soát khu vực phía bắc thành phố.

Ở khu vực trung tâm, các đơn vị Ukraine đang ngăn chặn bước tiến của quân đội Nga.

Ở khu vực phía nam, tình hình phức tạp hơn vì đây là một trong những khu vực mà Nga đang sử dụng để tập trung lực lượng và tiến công.

Theo ông Lasiichuk, quân đội Nga muốn tránh tiến vào các khu định cư và tránh giao tranh đô thị. Thay vào đó, họ cố gắng di chuyển vòng qua hai bên sườn. “Tuy nhiên, chúng ta vẫn kiểm soát những khu vực này. Tính đến hôm nay, Pokrovsk không bị bao vây hay phong tỏa”.

Về Myrnohrad, ông Lasiichuk xác nhận việc hậu cần cho thành phố đã trở nên khó khăn hơn nhưng vẫn được duy trì.

“Trong một thời gian dài, đối phương đã cố gắng mở các cuộc tấn công trực diện vào các vị trí tiền phương của chúng tôi nhưng thất bại. Giờ đây, họ chọn chiến thuật đi vòng và đang tìm cách cắt đứt tuyến đường hậu cần. Nhưng không có sự bao vây nào. Nhiệm vụ chính của các đơn vị Ukraine trong khu vực này là mở rộng hành lang hậu cần”.

Minh Hạnh
Pravda
#Nga #Ukraine #tiền tuyến #xung đột Nga - Ukraine #mặt trận Donetsk #Pokrovsk

