Thêm một thành viên NATO mua tàu ngầm

Quỳnh Như

TPO - Bộ Quốc phòng Na Uy thông báo nước này có kế hoạch mua thêm hai tàu ngầm từ Đức cùng một gói mua sắm vũ khí tầm xa, do nhu cầu về thiết bị quân sự gia tăng.

Theo Reuters, đơn hàng mới bổ sung cho bốn tàu ngầm mà Oslo đã ký mua của tập đoàn Thyssenkrupp (Đức) vào năm 2021, trị giá 45 tỷ crown. Hai tàu ngầm bổ sung cũng sẽ được đặt mua từ nhà sản xuất này.

Gói mua sắm mới dự kiến tiêu tốn 46 tỷ crown (4,55 tỷ USD).

54e23fc0-1961-429d-9c1e-45132c4e6451.jpg

Theo Bộ Quốc phòng Na Uy, chiếc tàu ngầm đầu tiên trong số sáu chiếc dự kiến ​​sẽ được bàn giao vào năm 2029. Ngoài ra, Na Uy cũng có kế hoạch mua cho quân đội các tên lửa tầm xa có thể bắn tới mục tiêu ở khoảng cách lên đến 500 km với giá 19 tỷ crown.

Na Uy là quốc gia giữ vai trò giám sát của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại khu vực rộng 2 triệu km² ở Bắc Đại Tây Dương - nơi tàu ngầm hạt nhân thuộc Hạm đội phương Bắc của Nga thường xuyên hoạt động.

Trước đó, hồi cuối tháng 11, Ba Lan đã ký hợp đồng trị 10 tỷ zloty (2,73 tỷ USD) với tập đoàn Saab của Thụy Điển để mua ba tàu ngầm hiện đại. Thỏa thuận này được xem là bước đi quan trọng trong việc tăng cường năng lực phòng thủ của Warsaw tại khu vực Biển Baltic.

Quỳnh Như
Reuters
