Doanh nghiệp nhà nước Ukraine lọt top 100 nhà sản xuất vũ khí hàng đầu thế giới

TPO - Công ty quốc phòng nhà nước Ukroboronprom của Ukraine có mặt trong bảng xếp hạng các nhà sản xuất vũ khí hàng đầu thế giới do Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) công bố.

Giám đốc điều hành công ty Ukroboronprom, Herman Smetanin, hôm thứ Hai (1/12) cho biết: "Ukraine đã khẳng định vị thế trong bảng xếp hạng toàn cầu với tư cách là nhà sản xuất vũ khí. Lần đầu tiên trong lịch sử, một công ty Ukraine lọt vào danh sách này".

Theo SIPRI, công ty xếp hạng 52 toàn cầu và thứ 6 về tốc độ tăng trưởng, với doanh thu năm 2024 ​​đạt 3 tỷ USD, tăng trưởng 41% so với năm 2023.

SIPRI cho biết tổng doanh thu của 100 công ty quốc phòng hàng đầu thế giới trong năm 2024 đạt 679 tỷ USD, chủ yếu đến từ Mỹ và châu Âu. Đây là con số cao nhất từng được ghi nhận. Riêng khu vực châu Á lại chứng kiến sự sụt giảm, chủ yếu do doanh thu vũ khí từ Trung Quốc giảm.

Trong năm công ty hàng đầu trong bảng xếp hạng sản xuất quốc phòng toàn cầu, thì Lockheed Martin có tổng doanh thu 64,6 tỷ USD, tăng 3,2%. Theo sát phía sau là RTX Corporation với doanh thu 43,6 tỷ USD, tăng 4,1%. Northrop Grumman giữ vị trí thứ ba với 37,8 tỷ USD, tăng 3,3%. BAE Systems của Anh giữ vị trí thứ tư với 33,7 tỷ USD, tăng trưởng 6,9%. General Dynamics ở vị trí thứ năm với doanh thu 33,6 tỷ USD, tăng trưởng 8,1%.

Các nhà sản xuất vũ khí châu Âu ghi nhận ​​doanh thu tăng trưởng trung bình 13%, với sự tăng trưởng đáng kể ở các công ty chủ chốt. Trong đó, Rheinmetall của Đức đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 47%, trong khi BAE Systems của Anh ghi nhận mức tăng trưởng 6,9%. Tập đoàn Czechoslovak Group của Cộng hòa Séc đạt mức tăng trưởng 193%, với một nửa doanh thu đến từ việc sản xuất cho Ukraine. Diehl của Đức cũng chứng kiến ​​sự tăng trưởng đáng kể, với doanh thu tăng 53%.

Ông Herman Smetanin cũng tiết lộ, doanh thu của hai công ty Nga trong bảng xếp hạng đã tăng 23% vào năm 2024, với khối lượng sản xuất đạn dược, pháo binh, xe bọc thép và tên lửa cao, bất chấp lệnh trừng phạt và tình trạng thiếu hụt linh kiện nhập khẩu.

"Năm 2024 là một năm kỷ lục của ngành công nghiệp quốc phòng toàn cầu. Nhu cầu tăng lên ở nhiều khu vực cùng tác động của chiến sự Nga - Ukraine đã góp phần thúc đẩy doanh thu của các nhà sản xuất", ông Smetanin nói thêm.

Trước đó, Ukroboronprom cũng đã ký thỏa thuận với tập đoàn Kongsberg Defense Aerospace của Na Uy về việc tích hợp các hệ thống phòng không Ukraine vào hệ thống NASAMS.