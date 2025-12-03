Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

NATO nói lực lượng Ukraine tại Myrnohrad 'phần lớn bị bao vây' và Nga kiểm soát 95% Pokrovsk

Minh Hạnh

TPO - Một quan chức cấp cao của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho biết, lực lượng Ukraine tại Myrnohrad “phần lớn đã bị bao vây” và quân đội Nga kiểm soát 95% thành phố Pokrovsk.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Pravda, quan chức cấp cao NATO cho biết, liên minh này vẫn duy trì một đội ngũ chuyên trách đánh giá tình hình chiến trường ở Ukraine bằng cách sử dụng thông tin không công khai và tình báo đồng minh.

Theo đánh giá của NATO, "Myrnohrad hiện có thể gần như đã bị bao vây hoàn toàn".

"Vẫn còn một hành lang hẹp mà quân đội Ukraine có thể rút lui, nhưng đó là một hành lang rất hẹp, và nó đang bị Nga tấn công. Nó không bị bao vây hoàn toàn nhưng phần lớn đã bị bao vây”, quan chức này nói.

img-0053.jpg
Pokrovsk và Myrnohrad thuộc Cộng hoà Nhân dân tự xưng Donetsk. (Bản đồ: BBC)

Đại diện NATO nhấn mạnh, lực lượng Ukraine trong thành phố vẫn chưa hạ vũ khí và tiếp tục đẩy lùi các cuộc tấn công, mặc dù họ đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn cung.

"Lực lượng Ukraine có thể vẫn đang tiến hành các hoạt động phòng thủ bên trong thành phố. Hành lang tiếp tế duy nhất vào cả Myrnohrad và Pokrovsk hiện đã bị phá hủy nặng nề và lực lượng Ukraine đang phải dựa vào việc thả hàng bằng máy bay không người lái, vốn ngày càng trở nên khó khăn”.

stawcanvczlkvmyofkp3hn2ami.jpg
Lực lượng Nga giương cờ ở Pokrovsk. (Ảnh: Reuters)

Quan chức NATO cũng thừa nhận, Ukraine gần như đã mất quyền kiểm soát Pokrovsk.

"Lực lượng Nga hiện đang kiểm soát hơn 95% thành phố. Quân đội Ukraine có thể vẫn còn khả năng hạn chế trong việc tiến hành các cuộc tấn công quy mô nhỏ vào khu vực phía bắc thành phố. Họ đang tranh giành quyền kiểm soát hoàn toàn Pokrovsk và đang trì hoãn các nỗ lực củng cố của Nga tại đó”.

Quan chức này khẳng định, Ukraine đã và đang xây dựng thêm các tuyến phòng thủ tại những nơi họ dự đoán lực lượng Nga có thể tiến xa hơn từ Pokrovsk.

Đồng quan điểm, ông Gert Kaju - một quan chức Bộ Quốc phòng Estonia - cho biết, các thành phố Pokrovsk và Myrnohrad ở tỉnh Donetsk có thể thất thủ vào tháng 12.

Tuy nhiên, các đối tác tin rằng việc Pokrovsk thất thủ sẽ không làm thay đổi toàn bộ cục diện xung đột.

Minh Hạnh
Pravda
