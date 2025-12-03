Ukraine bác bỏ tuyên bố thắng trận của Nga, khẳng định tiếp tục trụ vững ở Pokrovsk

TPO - Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố, quân đội nước này đang tiếp tục các hoạt động phòng thủ tại Pokrovsk, Vovchansk và Kupiansk. Do đó, những tuyên bố về chiến thắng của giới lãnh đạo Nga là “không đúng với thực tế”.

(Ảnh: Pravda)

Trước đó, ngày 1/12, chính quyền Nga cho biết, quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát thành phố Pokrovsk (thuộc Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk).

Bình luận về tuyên bố trên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gọi đây là “chiến dịch thông tin sai lệch mới của Nga trước thềm cuộc gặp với Mỹ”.

Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng vũ trang Ukraine cũng khẳng định: “Các đơn vị của chúng tôi đang tiếp tục hoạt động phòng thủ tại những khu vực khó khăn của mặt trận, bao gồm Pokrovsk, Vovchansk và Kupiansk”.

Những phát biểu của lãnh đạo Nga liên quan đến việc quân đội Nga kiểm soát các khu định cư này “là không phù hợp với tình hình thực tế”, và là “một nỗ lực khác của Nga nhằm sử dụng một đoạn video dàn dựng để gây ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán quốc tế”, tuyên bố của Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng vũ trang Ukraine nêu rõ.

Các quan chức quân sự Ukraine cũng báo cáo rằng, lực lượng phòng thủ Ukraine đang kiểm soát phần phía bắc thành phố Pokrovsk dọc theo tuyến đường sắt. Các hoạt động tìm kiếm và tấn công đang được tiến hành để loại bỏ các vị trí còn lại của quân đội Nga.

"Lực lượng phòng thủ đang tổ chức các tuyến đường hậu cần bổ sung gần Pokrovsk và Myrnohrad để cung cấp mọi thứ cần thiết cho các vị trí của chúng tôi", tuyên bố viết.

Theo Bộ Tổng tham mưu, tình hình ở Vovchansk (tỉnh Kharkiv) vẫn còn căng thẳng. Quân đội Nga tiếp tục nỗ lực tiến vào khu định cư, sử dụng các nhóm bộ binh nhỏ, máy bay không người lái tấn công và pháo binh. "Tuy nhiên, lực lượng phòng thủ Ukraine đang giữ vững vị trí của mình", trích báo cáo.