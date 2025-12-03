Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Ukraine bác bỏ tuyên bố thắng trận của Nga, khẳng định tiếp tục trụ vững ở Pokrovsk

Minh Hạnh

TPO - Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố, quân đội nước này đang tiếp tục các hoạt động phòng thủ tại Pokrovsk, Vovchansk và Kupiansk. Do đó, những tuyên bố về chiến thắng của giới lãnh đạo Nga là “không đúng với thực tế”.

ebbf6f1e54e70073fb2ab4697abb922b.jpg
(Ảnh: Pravda)

Trước đó, ngày 1/12, chính quyền Nga cho biết, quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát thành phố Pokrovsk (thuộc Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk).

Bình luận về tuyên bố trên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gọi đây là “chiến dịch thông tin sai lệch mới của Nga trước thềm cuộc gặp với Mỹ”.

Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng vũ trang Ukraine cũng khẳng định: “Các đơn vị của chúng tôi đang tiếp tục hoạt động phòng thủ tại những khu vực khó khăn của mặt trận, bao gồm Pokrovsk, Vovchansk và Kupiansk”.

Những phát biểu của lãnh đạo Nga liên quan đến việc quân đội Nga kiểm soát các khu định cư này “là không phù hợp với tình hình thực tế”, và là “một nỗ lực khác của Nga nhằm sử dụng một đoạn video dàn dựng để gây ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán quốc tế”, tuyên bố của Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng vũ trang Ukraine nêu rõ.

Các quan chức quân sự Ukraine cũng báo cáo rằng, lực lượng phòng thủ Ukraine đang kiểm soát phần phía bắc thành phố Pokrovsk dọc theo tuyến đường sắt. Các hoạt động tìm kiếm và tấn công đang được tiến hành để loại bỏ các vị trí còn lại của quân đội Nga.

"Lực lượng phòng thủ đang tổ chức các tuyến đường hậu cần bổ sung gần Pokrovsk và Myrnohrad để cung cấp mọi thứ cần thiết cho các vị trí của chúng tôi", tuyên bố viết.

Theo Bộ Tổng tham mưu, tình hình ở Vovchansk (tỉnh Kharkiv) vẫn còn căng thẳng. Quân đội Nga tiếp tục nỗ lực tiến vào khu định cư, sử dụng các nhóm bộ binh nhỏ, máy bay không người lái tấn công và pháo binh. "Tuy nhiên, lực lượng phòng thủ Ukraine đang giữ vững vị trí của mình", trích báo cáo.

Minh Hạnh
Pravda
#Nga #Ukraine #Pokrovsk #Donetsk #quân đội Nga #quân đội Ukraine #xung đột Nga - Ukraine

Xem thêm

Cùng chuyên mục