Nga tuyên bố kiểm soát Pokrovsk: Thành phố chiến lược quyết định thế trận vùng Donbass

TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ca ngợi việc quân đội nước này giành quyền kiểm soát thành phố Pokrovsk ở miền đông là một chiến thắng quan trọng, giúp Mátxcơva hoàn thành các mục tiêu lớn hơn trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

Tầm quan trọng của Pokrovsk

Thành phố Pokrovsk nằm trên ngã ba đường bộ và đường sắt ở Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk, với dân số trước xung đột khoảng 60.000 người.

Nơi đây từng là một trung tâm hậu cần quan trọng của quân đội Ukraine, vì nằm trên tuyến đường chính mà quân đội sử dụng để tiếp tế cho các tiền đồn khác dọc theo tiền tuyến.

Hầu hết cư dân Pokrovsk hiện đã bỏ chạy, tất cả trẻ em đã được sơ tán, và rất ít thường dân còn bám trụ giữa những tòa nhà chung cư bị san phẳng và những con đường đầy hố bom.

Mỏ than cốc duy nhất của Ukraine - được sử dụng trong ngành công nghiệp thép - nằm cách Pokrovsk khoảng 10 km về phía tây. Các hoạt động khai thác ở đó đã bị đình chỉ.

Pokrovsk cũng là nơi có trường đại học kỹ thuật lớn nhất khu vực, hiện đang bị bỏ hoang và hư hại do pháo kích.

Nga đặt mục tiêu giành quyền kiểm soát toàn bộ vùng Donbass, bao gồm Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk và Cộng hòa Nhân dân tự xưng Lugansk. Tuy nhiên, quân đội Ukraine vẫn kiểm soát khoảng 10% Donbass, chủ yếu ở phía bắc Donetsk.

Việc giành được Pokrovsk và Kostiantynivka - một thành phố khác mà lực lượng Nga đang cố gắng bao vây - sẽ tạo ra cho Mátxcơva một nền tảng để tiến về phía bắc, hướng tới hai thành phố lớn nhất còn lại do Ukraine kiểm soát ở Donetsk là Kramatorsk và Sloviansk.

Bước tiến này cũng khiến tỉnh Dnipropetrovsk của Ukraine (giáp Donetsk về phía tây) trở nên dễ bị tấn công hơn.

Quang cảnh tan hoang ở Pokrovsk trong đoạn video do quân đội Nga công bố. (Ảnh: Reuters)

Pokrovsk sẽ là vùng lãnh thổ quan trọng nhất mà Mátxcơva áp đặt quyền kiểm soát kể từ sau khi giành được thành phố Avdiivka hồi đầu năm 2024.

Mátxcơva muốn thuyết phục phương Tây rằng việc kiểm soát phần còn lại của Donetsk là điều không thể tránh khỏi, và sẽ tốt hơn nếu Kiev tự nguyện từ bỏ Donetsk như một phần của thỏa thuận hòa bình.

Ukraine cho đến nay vẫn bác bỏ ý tưởng này, đồng thời mong muốn cho các đối tác phương Tây thấy rằng họ xứng đáng được tiếp tục viện trợ quân sự và tài chính.

Một số nhà phân tích quân sự phương Tây, ví dụ như Rob Lee - chuyên viên cao cấp tại Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại (Mỹ) - cho rằng việc giành được Pokrovsk sẽ là một chiến thắng quan trọng đối với Nga.

Tuy nhiên, Nga vẫn chưa đạt được mục tiêu kiểm soát phần còn lại của Donetsk, bao gồm hai thành phố Kramatorsk và Sloviansk, chuyên gia Lee nói.

Chiến thuật của quân đội Nga

Mátxcơva đã đặt mục tiêu kiểm soát Pokrovsk hơn một năm nay. Nhưng thay vì các cuộc tấn công trực diện như trước đó, chẳng hạn như chiến dịch giành thành phố Bakhmut, quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật gọng kìm để dần bao vây Pokrovsk và đe dọa các tuyến đường tiếp tế của Ukraine.

Lực lượng Nga cũng đã điều động các đơn vị quy mô nhỏ và máy bay không người lái để phá vỡ tuyến hậu cần và gieo rắc hỗn loạn cho phía Ukraine, trước khi điều động lực lượng tăng viện quy mô lớn.

Kiev thừa nhận, cuộc tấn công của Nga đã khiến lực lượng Ukraine chịu tổn thất lớn. Để làm chậm đà tiến công của Nga vào Pokrovsk, quân đội Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công xuyên biên giới nhằm vào tỉnh Kursk của Nga. Tuy nhiên, kế hoạch này của Ukraine không đạt được mục tiêu như mong đợi.

Việc Nga tuyên bố kiểm soát Pokrovsk đã được báo giới nước này đưa tin rầm rộ. Kênh truyền hình nhà nước Channel One đã phát sóng đoạn video ghi lại cảnh quân đội Nga bình tĩnh giương cao quốc kỳ tại một nơi trông giống như trung tâm thành phố.

Binh sĩ Nga giương quốc kỳ ở trung tâm Pokrovsk. (Ảnh: Reuters)

Việc công bố thông tin này vào cuối ngày 1/12 dường như được tính toán để trùng khớp với việc chuẩn bị cho các cuộc đàm phán giữa Tổng thống Nga Putin và các nhà đàm phán Mỹ tại Mátxcơva vào ngày 2/12.

Quân đội Ukraine chưa xác nhận tuyên bố của Nga, cho biết hôm 1/12 rằng họ đã đẩy lùi hơn 40 cuộc tấn công của Nga tại khu vực Pokrovsk.