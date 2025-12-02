Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Nga cùng lúc tuyên bố kiểm soát hai thành phố trọng điểm trong chiến dịch ở Ukraine

Minh Hạnh

TPO - Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga - ông Valery Gerasimov - báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin rằng lực lượng nước này đã giành quyền kiểm soát một số thành phố tiền tuyến quan trọng, bao gồm Pokrovsk ở Donetsk và Volchansk ở Kharkov.

k7tv45c7kbkaroiu7lkbo7g6rm.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Reuters)

Theo Điện Kremlin, Tổng thống Putin đã được thông báo tóm tắt về tình hình tiền tuyến trong chuyến thăm một sở chỉ huy quân đội.

Tại cuộc họp, Tổng tham mưu trưởng Gerasimov đã báo cáo với Tổng thống Putin về việc quân đội giành quyền kiểm soát Pokrovsk và Volchansk.

Tổng thống Putin cho biết, việc giành được thị trấn Pokrovsk trọng yếu ở Donetsk sẽ cho phép quân đội tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

"Đây là một hướng quan trọng. Tất cả chúng ta đều hiểu tầm quan trọng của nó. Nó sẽ đảm bảo các giải pháp cho những nhiệm vụ mà chúng ta đã đặt ra khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt", ông Putin nhấn mạnh.

Tổng thống Nga cũng được thông báo, rằng chiến dịch giành quyền kiểm soát thành phố Gulyaypole ở Zaporozhye đã bắt đầu, với các cuộc giao tranh đang diễn ra trên đường phố.

Cùng lúc đó, lực lượng Nga đã bao vây quân đội Ukraine tại khu vực Pokrovsk - Dimitrov, và Dimitrov hiện do Mátxcơva kiểm soát.

Tổng thống Putin ”đã ban hành chỉ thị mới về việc cung cấp cho quân đội mọi thứ cần thiết để phục vụ các hoạt động chiến đấu trong mùa đông sắp tới".

Quân đội Ukraine chưa bình luận về những tuyên bố mới nhất của Nga.

Trước đó, vào đầu tháng 11, quân đội Nga tuyên bố đã giành quyền kiểm soát Kupyansk - một trung tâm hậu cần quan trọng gần sông Oskol, góp phần bảo vệ các vị trí của Nga trong khu vực và cho phép lực lượng Nga tiếp tục di chuyển về phía tây. Tuy nhiên, Ukraine bác bỏ thông tin này và khẳng định vẫn đang kiểm soát Kupyansk.

Minh Hạnh
Reuters, RT
