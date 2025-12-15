Myanmar kêu gọi các nước nhận lại hàng ngàn người bị bắt trong các ổ lừa đảo

TPO - Chính quyền quân sự Myanmar vừa kêu gọi các nước nhận lại hàng ngàn người nước ngoài đang bị tạm giữ sau chiến dịch trấn áp trung tâm lừa đảo ở bang Kayin, gần biên giới Thái Lan.

Đại tá Min Thu Kyaw. (Ảnh: AP)

Trong những tháng gần đây, lực lượng chức năng Myanmar đã đột kích hai trung tâm lừa đảo lớn là KK Park và Shwe Kokko nằm ở vùng ngoại ô Myawaddy, một thị trấn giáp biên giới Thái Lan. Các chiến dịch này dẫn tới việc bắt giữ hàng ngàn công dân nước ngoài.

Đại tá Min Thu Kyaw, người chỉ huy các chiến dịch trấn áp lừa đảo, cho biết lực lượng chức năng đang gặp nhiều khó khăn với việc quản lý những người bị giam giữ.

“Họ có nhiều quốc tịch khác nhau, với tôn giáo, chuẩn mực đạo đức và tính cách khác nhau. Chúng tôi mong cộng đồng quốc tế sớm đến tiếp nhận họ. Việc đưa họ về nước càng sớm thì càng thuận tiện”, ông nói.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Yangon ngày 14/12, Thiếu tướng Aung Kyaw Kyaw - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, cho biết kể từ khi chiến dịch trấn áp bắt đầu vào tháng 1, tổng số 13.272 người nước ngoài thuộc 47 quốc gia đã bị bắt giữ. Phần lớn trong số này đã được trục xuất, nhưng vẫn còn 1.655 người đang bị tạm giam, ông Aung Kyaw Kyaw cho biết.

Myanmar trở thành một trong những điểm nóng của các hoạt động lừa đảo trực tuyến trong những năm gần đây, nhắm vào nạn nhân trên khắp thế giới. Các mạng lưới này thường tiếp cận nạn nhân bằng những chiêu trò lừa gạt tình cảm và dụ dỗ họ đầu tư gian lận.

Theo ước tính của Văn phòng Liên Hợp Quốc về ma túy và tội phạm (UNODC), những hoạt động này mang lại gần 40 tỷ USD doanh thu mỗi năm cho các băng nhóm tội phạm.

Đại tá Min Thu Kyaw, hiện là người phụ trách an ninh và biên giới của chính quyền bang Kayin, cho biết phần lớn trong tổng số 1.655 người còn lại đang bị giam giữ tại các trung tâm thể thao của thị trấn, các tòa nhà do Lực lượng biên phòng Kayin kiểm soát và khu phức hợp lừa đảo đã được chuyển đổi công năng.

Trong số những người còn chờ trục xuất, công dân Trung Quốc chiếm số lượng lớn nhất, với hơn 500 người. Số còn lại gồm công dân của Indonesia, Ethiopia, Kenya, Ấn Độ...

Theo quan chức này, phần lớn trường hợp chậm hồi hương là do nhiều quốc gia không có đại sứ quán tại Myanmar hoặc Thái Lan, khiến quá trình trục xuất kéo dài nhiều tháng.

Đài truyền hình nhà nước MRTV gần đây phát sóng các video và hình ảnh ghi lại các tòa nhà bị phá hủy bằng thuốc nổ và máy ủi trong chiến dịch truy quét ổ lừa đảo.

Chính quyền quân sự bắt đầu chiến dịch trấn áp các trung tâm lừa đảo trực tuyến và cờ bạc bất hợp pháp từ đầu tháng 9. Tuy nhiên, những kẻ cầm đầu được cho là vẫn tiếp tục hoạt động ở những nơi khác.