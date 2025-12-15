Lãnh đạo Israel đổ lỗi cho Thủ tướng Úc sau vụ xả súng đẫm máu

TPO - Vụ tấn công đẫm máu nhằm vào lễ hội của người Do Thái trên bãi biển nổi tiếng của Úc đang làm gia tăng căng thẳng giữa Thủ tướng Úc Anthony Albanese với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Thủ tướng Úc Anthony Albanese tới đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân vụ xả súng, ngày 14/12. (ảnh: AP)

Hôm nay (15/12), Thủ tướng Albanese kêu gọi người dân Úc đoàn kết và khẳng định chính phủ sẵn sàng thực hiện mọi biện pháp cần thiết. Phát biểu được đưa ra sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng ông Albanese đã “không làm gì” để kiềm chế làn sóng bài Do Thái gia tăng.

Ngay sau vụ tấn công, các lãnh đạo cộng đồng Do Thái cũng bày tỏ sự bàng hoàng và phẫn nộ.

“Tình trạng bài Do Thái đang trỗi dậy tại đất nước này cũng như nhiều quốc gia khác. Khi chủ nghĩa bài Do Thái không bị ngăn chặn từ cấp cao nhất thì những chuyện như thế này sẽ xảy ra”, Giáo sĩ Levi Wolff, giáo sĩ trưởng của Giáo đường Trung tâm Sydney, nói với Reuters tại bãi biển Bondi, nơi người bạn của ông đã thiệt mạng trong vụ xả súng.

Tại một cuộc họp báo, Thủ tướng Albanese nêu hàng loạt biện pháp mà chính phủ của ông đã thực hiện, trong đó có việc hình sự hóa hành vi phát ngôn thù hận và kích động bạo lực, cũng như cấm chào kiểu Đức quốc xã.

Ông cam kết sẽ tăng bảo đảm an ninh cho các tổ chức cộng đồng Do Thái, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải có luật kiểm soát súng nghiêm ngặt hơn tại Úc, dù nước này đã thực hiện quy định kiểm soát súng đạn khắt khe nhất thế giới.

Tuy nhiên, đặc phái viên chính phủ phụ trách các vấn đề bài Do Thái cho rằng vụ tấn công khủng bố ngày 14/12 “không phải là không có dấu hiệu cảnh báo trước”, cho rằng cần phải có thêm hành động mạnh mẽ hơn.

Lãnh đạo đảng Tự do đối lập của Úc cho rằng Công đảng đã để chủ nghĩa bài Do Thái “âm ỉ và lan rộng”.

“Mọi thứ phải thay đổi kể từ hôm nay trong cách các chính phủ phản ứng”, lãnh đạo đảng Tự do Sussan Ley phát biểu tại một cuộc họp báo.

Thủ tướng Albanese từng lên án chủ nghĩa bài Do Thái, gọi đó là “tai họa độc ác” và cho biết chính phủ sẽ chi 25 triệu AUD để tăng cường an ninh tại các khu vực của cộng đồng Do Thái.

Ông cũng nhấn mạnh phải phân biệt giữa chủ nghĩa bài Do Thái và những chỉ trích hợp lý đối với các hành động của chính phủ của Thủ tướng Netanyahu.

Theo số liệu điều tra dân số năm 2021, Úc có khoảng 116.967 người Do Thái, chiếm 0,46% dân số cả nước, chủ yếu sinh sống tại Sydney và Melbourne.

Căng thẳng giữa Úc và Israel leo thang từ tháng 8, khi Israel thu hồi thị thực của các nhà ngoại giao Úc tại lãnh thổ Palestine mà Israel chiếm đóng, sau khi Úc công nhận Nhà nước Palestine. Khi đó, Ngoại trưởng Úc Penny Wong gọi phản ứng của Chính phủ Israel là “không chính đáng”.

Ông Netanyahu cho biết đã gửi thư cho người đồng cấp Úc từ tháng 8, để cảnh báo việc Chính phủ Úc công nhận Nhà nước Palestine là “đổ thêm dầu vào đám cháy bài Do Thái”. Ông Netanyahu cho rằng ông Albanese đã “thay thế sự yếu kém bằng yếu kém, thay nhân nhượng bằng nhân nhượng”.

“Chính phủ của ông không làm gì để ngăn chặn chủ nghĩa bài Do Thái ở Úc. Ông không làm gì để ngăn chặn những tế bào ung thư đang phát triển trong đất nước của ông. Ông không làm gì cả. Ông để cho căn bệnh lây lan và hậu quả là vụ tấn công kinh hoàng nhằm vào người Do Thái mà chúng ta thấy hôm nay”, ông Netanyahu nói.

Thủ tướng Albanese từ chối trả lời trực tiếp khi được hỏi về phát biểu của ông Netanyahu tại cuộc họp báo sáng nay.