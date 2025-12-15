Chủ tiệm trái cây trở thành người hùng trong vụ xả súng kinh hoàng ở Úc

TPO - Chủ cửa hàng trái cây đang được ca ngợi như người hùng sau khi liều mạng tước vũ khí của một trong những kẻ xả súng tấn công nhằm vào đám đông người Do Thái ở bãi biển Bondi, Úc.

Giới chức Úc cho biết hai kẻ tấn công là người đàn ông 50 tuổi và con trai 24 tuổi của ông ta. Hai cha con đã bắn chết ít nhất 16 người và làm bị thương nhiều người khác trong lễ kỷ niệm Hanukkah trên bãi biển nổi tiếng ở Sydney.

Cảnh sát New South Wales cho biết, tay súng 50 tuổi đã bị bắn chết và con trai ông ta được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Sau vụ xả súng, các video xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy 1 người đàn ông đang nấp sau chiếc xe đậu bên con phố Campbell Parade song song với bãi biển Bondi. Video cho thấy người đàn ông này nhảy lên và vật ngã 1 kẻ tấn công vừa chĩa súng về thứ gì đó khuất tầm nhìn.

Khoảnh khắc ông Ahmed al Ahmed lao vào khống chế kẻ tấn công

Người đàn ông được truyền thông Úc xác định là Ahmed al Ahmed, 43 tuổi, làm nghề bán trái cây. Al Ahmed đã giằng lấy khẩu súng và chĩa vào kẻ tấn công, khiến hắn lùi lại.

7News phỏng vấn người đàn ông tên Mustapha, người tự giới thiệu là anh họ của al Ahmed, cho biết al Ahmed bị trúng 2 phát đạn.

"Cậu ấy đang trong bệnh viện và chúng tôi không biết chính xác chuyện gì đang diễn ra bên trong. Chúng tôi hy vọng cậu ấy sẽ ổn. Cậu ấy là một người hùng 100%", Mustapha nói.

Đoạn video gây sốc về cuộc đối đầu được lan truyền rộng rãi, và Ahmed được cộng đồng mạng ca ngợi vì lòng dũng cảm và sự nhanh trí cứu người.

Thủ hiến bang New South Wales Chris Minns đã ca ngợi al Ahmed là "người hùng thực sự".

"Trong tất cả những điều xấu xa này, trong tất cả những nỗi buồn này, vẫn còn những người Úc tuyệt vời, dũng cảm sẵn sàng liều mạng để giúp đỡ một người hoàn toàn xa lạ", ông Minns nói trong cuộc họp báo tối qua.

Ông Ahmed al Ahmed bị thương sau khi lao vào khống chế kẻ nổ súng

Trong sự kiện tại Nhà Trắng ngày 14/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng hành động của người đàn ông đó "đã cứu sống rất nhiều người".

"Thực sự đó là người rất, rất dũng cảm, người đã lao vào tấn công trực diện một trong những kẻ xả súng và cứu sống rất nhiều người", Tổng thống Trump nói.

Trong tuyên bố về vụ xả súng, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ca ngợi người đàn ông "dũng cảm". Trước khi danh tính ông al-Ahmad được xác định, ông Netanyahu nói rằng người đàn ông có hành động anh hùng là người Do Thái.

"Chúng ta đã chứng kiến ​​hành động của một người đàn ông dũng cảm - hóa ra là một người đàn ông Hồi giáo dũng cảm, và tôi kính trọng ông ấy - người đã ngăn chặn một trong những tên khủng bố giết hại những người Do Thái vô tội", ông Netanyahu nói.

Cảnh sát New South Wales xác nhận vụ xả súng đã khiến ít nhất 16 người thiệt mạng, ngoài ra 40 người đang nằm viện. Một kẻ tấn công đã bị tiêu diệt, người còn lại đang trong tình trạng nguy kịch.

Giới chức Úc xác nhận vụ tấn công nhắm vào cộng đồng Do Thái, khi họ đang ăn mừng lễ Hanukkah trên bãi biển Bondi.