Thế giới

Google News

Nóng: Xả súng trên bãi biển Úc giữa ban ngày, hàng chục người thương vong

Minh Hạnh

TPO - Ít nhất 12 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương sau khi hai tay súng nã đạn vào một buổi lễ Hanukkah trên bãi biển ở Sydney (Úc).

Vụ việc xảy ra chiều 14/12 trên bãi biển Bondi ở Sydney. Một đoạn video được đăng tải trực tuyến cho thấy hai người mặc đồ đen nổ súng về phía đám đông, khiến hàng trăm người hoảng loạn bỏ chạy.

Một đoạn video khác ghi lại cảnh một người qua đường tấn công một tay súng và tước vũ khí, trước khi cảnh sát đến.

Cảnh hai tay súng nã đạn xuống bãi biển. (Nguồn: X)
Người dân hoảng loạn bỏ chạy khỏi hiện trường. (Nguồn: X)

Cảnh sát địa phương xác nhận 12 người đã thiệt mạng, trong đó có một người đàn ông được cho là một trong hai tay súng. Tay súng thứ hai đã bị bắt giữ và đang trong tình trạng nguy kịch. 11 người khác đã bị thương, trong đó có hai sĩ quan cảnh sát.

Người dân được khuyến cáo tránh khu vực này và tuân theo mọi chỉ dẫn của cơ quan chức năng.

Thủ tướng Úc Anthony Albanese gọi cảnh tượng ở Bondi là “gây sốc và đau lòng”. “Cảnh sát và lực lượng cứu hộ đang có mặt tại hiện trường. Tôi xin chia sẻ nỗi đau với tất cả những người bị ảnh hưởng”, ông viết trong một tuyên bố trên mạng xã hội X.

Người qua đường và cảnh sát khống chế hai tay súng. (Nguồn: X)

Vụ xả súng gây chấn động cộng đồng địa phương, vì xảy ra vào đêm đầu tiên của lễ Hanukkah - một ngày lễ lớn của người Do Thái.

Nguyên nhân vụ việc hiện chưa được xác định. Không rõ những kẻ xả súng có cố tình nhắm mục tiêu vào lễ hội của người Do Thái hay không.

Alex Ryvchin - một thành viên của cộng đồng người Do Thái tại Úc - cho biết: “Hàng trăm người đã tụ tập. Đó là một sự kiện gia đình. Tôi không nghĩ đây là một vụ tấn công tình cờ xảy ra ở bãi biển Bondi. Tôi nghĩ đây là một vụ tấn công có chủ đích và nhắm mục tiêu rất rõ ràng”.

Minh Hạnh
RT
#Úc #xả súng #Do Thái #tay súng #nghi phạm #thương vong

