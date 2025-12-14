Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Tổng thống Belarus ân xá 123 tù nhân sau cuộc gặp đặc phái viên Mỹ

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã ân xá cho 123 tù nhân như một phần của thỏa thuận với người đồng cấp Mỹ Donald Trump. Đổi lại, Washington dự kiến sẽ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với ngành công nghiệp phân bón của nước này.

693da2d720302779150a32ad-1.jpg
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. (Ảnh: Sputnik)

Quyết định ân xá được công bố hôm 13/12, sau hai ngày đàm phán giữa ông Lukashenko và đặc phái viên của Tổng thống Trump - John Cole. Cuộc đàm phán kín xoay quanh việc “dỡ bỏ lệnh trừng phạt” và “phóng thích tù nhân”.

“Chúng tôi đã nói về tương lai, về cách tiến lên trên con đường hòa giải giữa Mỹ và Belarus để bình thường hóa quan hệ. Đó là mục tiêu của chúng tôi”, đặc phái viên Cole nói.

Quyết định ân xá đã được Văn phòng Tổng thống Belarus xác nhận vào cuối ngày. Quyết định này nằm trong khuôn khổ các thỏa thuận giữa ông Trump và ông Lukashenko liên quan đến việc “dỡ bỏ các lệnh trừng phạt bất hợp pháp đối với ngành công nghiệp kali” do chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden áp đặt.

“Tổng thống Lukashenko đã quyết định ân xá cho 123 công dân thuộc nhiều quốc gia bị kết án theo luật pháp của Cộng hòa Belarus vì phạm các tội danh khác nhau - gián điệp, khủng bố và hoạt động cực đoan”, thông báo cho biết thêm.

Mặc dù phần lớn những người được ân xá được cho là công dân Belarus, nhưng trong đó cũng có công dân Mỹ, Anh, Litva, Ukraine, Latvia, Úc và Nhật Bản.

Một nhân vật nổi bật được ân xá là Viktor Babariko - chính trị gia đối lập bị cấm tham gia bầu cử năm 2020 và bị bỏ tù 14 năm vì tội gian lận và tham nhũng.

Trong những tháng gần đây, ông Lukashenko thường xuyên ân xá tù nhân số lượng lớn trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa giải đang diễn ra với Mỹ. Đổi lại, Washington đã nới lỏng một số lệnh trừng phạt đối với Belarus, bao gồm cả việc dỡ bỏ các hạn chế đối với hãng hàng không quốc gia Belavia.

Minh Hạnh
RT
#Belarus #Mỹ #ân xá tù nhân #Nga #lệnh trừng phạt

Xem thêm

Cùng chuyên mục