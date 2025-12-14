Tổng thống Belarus ân xá 123 tù nhân sau cuộc gặp đặc phái viên Mỹ

TPO - Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã ân xá cho 123 tù nhân như một phần của thỏa thuận với người đồng cấp Mỹ Donald Trump. Đổi lại, Washington dự kiến sẽ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với ngành công nghiệp phân bón của nước này.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. (Ảnh: Sputnik)

Quyết định ân xá được công bố hôm 13/12, sau hai ngày đàm phán giữa ông Lukashenko và đặc phái viên của Tổng thống Trump - John Cole. Cuộc đàm phán kín xoay quanh việc “dỡ bỏ lệnh trừng phạt” và “phóng thích tù nhân”.

“Chúng tôi đã nói về tương lai, về cách tiến lên trên con đường hòa giải giữa Mỹ và Belarus để bình thường hóa quan hệ. Đó là mục tiêu của chúng tôi”, đặc phái viên Cole nói.

Quyết định ân xá đã được Văn phòng Tổng thống Belarus xác nhận vào cuối ngày. Quyết định này nằm trong khuôn khổ các thỏa thuận giữa ông Trump và ông Lukashenko liên quan đến việc “dỡ bỏ các lệnh trừng phạt bất hợp pháp đối với ngành công nghiệp kali” do chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden áp đặt.

“Tổng thống Lukashenko đã quyết định ân xá cho 123 công dân thuộc nhiều quốc gia bị kết án theo luật pháp của Cộng hòa Belarus vì phạm các tội danh khác nhau - gián điệp, khủng bố và hoạt động cực đoan”, thông báo cho biết thêm.

Mặc dù phần lớn những người được ân xá được cho là công dân Belarus, nhưng trong đó cũng có công dân Mỹ, Anh, Litva, Ukraine, Latvia, Úc và Nhật Bản.

Một nhân vật nổi bật được ân xá là Viktor Babariko - chính trị gia đối lập bị cấm tham gia bầu cử năm 2020 và bị bỏ tù 14 năm vì tội gian lận và tham nhũng.

Trong những tháng gần đây, ông Lukashenko thường xuyên ân xá tù nhân số lượng lớn trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa giải đang diễn ra với Mỹ. Đổi lại, Washington đã nới lỏng một số lệnh trừng phạt đối với Belarus, bao gồm cả việc dỡ bỏ các hạn chế đối với hãng hàng không quốc gia Belavia.