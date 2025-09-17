Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ukraine nói lực lượng Nga bắt đầu rút khỏi Belarus

Minh Hạnh

TPO - Quân đội Ukraine tuyên bố, lực lượng Nga đang bắt đầu rút khỏi các thao trường ở Belarus sau khi kết thúc cuộc tập trận chung Zapad-2025. Phía Ukraine đang theo dõi chặt chẽ hoạt động này.

2021-09-13t181247z-1743642792-rc.jpg
(Ảnh minh họa: Reuters)

Đại tá Andrii Demchenko, người phát ngôn của Lực lượng Biên phòng Nhà nước Ukraine, cho biết: “Quân đội Nga đang bắt đầu rời khỏi các thao trường ở Belarus. Hoạt động di chuyển của họ đang được theo dõi. Tôi không thể khẳng định ngay bây giờ rằng tất cả bọn họ đã rời khỏi Belarus. Nhưng tôi hy vọng họ sẽ di chuyển đúng hướng”.

Ông Demchenko nhấn mạnh, không có hoạt động nào hướng về biên giới Ukraine trong cuộc tập trận.

Cuộc tập trận chiến lược chung Zapad-2025 đã bắt đầu vào ngày 12/9. Đây là giai đoạn cuối cùng trong chương trình huấn luyện chung của lực lượng vũ trang hai nước trong năm nay. Các hoạt động thực hành của quân đội đã diễn ra tại các thao trường ở Belarus và Nga, cũng như tại vùng biển Baltic và Barents.

Trả lời báo giới ngày 17/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đánh giá rất tích cực về cuộc tập trận Zapad-2025.

Trước đó, cuộc tập trận chung đã chính thức kết thúc ngày 16/9 tại thao trường ở Mulino (tỉnh Nizhny Novgorod, Nga).

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã giám sát giai đoạn cuối của cuộc tập trận, mà truyền thông Nga đưa tin là kết thúc bằng việc "một đối thủ giả định bị đánh bại và một cuộc tiến công đến đường biên giới giả định".

Minh Hạnh
Pravda, Tass
