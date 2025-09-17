Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tổng thống Nga Vladimir Putin: Cuộc tập trận Zapad-2025 sử dụng kinh nghiệm từ xung đột Ukraine

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, mục đích của cuộc tập trận quân sự chung quy mô lớn Zapad-2025 giữa Nga và Belarus là để hai nước diễn tập đẩy lùi các cuộc tấn công bằng cách sử dụng những bài học kinh nghiệm từ xung đột ở Ukraine. Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng giữa Nga và phương Tây.

68c9e0fd85f54069a162a1aa.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Sputnik)

Tổng thống Putin đã đến thăm một sở chỉ huy ở Mulino (Tây Bắc nước Nga), nơi ông gặp Bộ trưởng Quốc phòng Andrey Belousov.

"Mục đích của cuộc tập trận là diễn tập tất cả các yếu tố cần thiết để bảo vệ toàn diện chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, chống lại bất kỳ hành vi gây hấn nào", ông Putin nói.

Tổng thống Nga cho biết thêm, rằng người lên kế hoạch cho cuộc tập trận đã "kết hợp những bài học kinh nghiệm từ chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine.

Cuộc tập trận có sự tham gia của 100.000 quân nhân, 10.000 thiết bị quân sự, bao gồm 333 máy bay, và khoảng 250 tàu hải quân.

Tuần trước, Ba Lan đã đóng cửa biên giới với Belarus, gọi Zapad-2025 là một cuộc tập trận “hung hăng”.

Đầu tháng 9, Warsaw đã khởi động cuộc tập trận Iron Defender-25, với sự tham gia của 30.000 binh sĩ. Litva, một nước láng giềng khác của Belarus, cũng đã bắt đầu cuộc tập trận phòng thủ quốc gia Thunder Strike vào tuần trước.

Mátxcơva từng tuyên bố sẽ không tấn công các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), trừ khi bị tấn công trước.

Đầu tháng này, Ba Lan cáo buộc Nga xâm phạm không phận bằng ít nhất 19 máy bay không người lái, một cáo buộc mà Mátxcơva đã phủ nhận. NATO đáp trả bằng cách triển khai thêm máy bay chiến đấu để tuần tra bầu trời Ba Lan.

Minh Hạnh
RT
#Tổng thống Nga Vladimir Putin #tập trận #Nga - Belarus #Zapad-2025

