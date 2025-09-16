Oanh tạc cơ Tu-160 Nga phóng tên lửa hành trình trong cuộc tập trận Zapad-2025

TPO - Máy bay ném bom chiến lược Tu-160 của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu trên Biển Barents trong khuôn khổ cuộc trận quân sự chung Nga-Belarus mang tên Zapad-2025.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 16/9 công bố một đoạn video và cho biết máy bay ném bom chiến lược Tu-160 của Nga đã thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu trên Biển Barents và thực hành phóng tên lửa hành trình trong cuộc tập trận quân sự chung với Belarus.

"Các máy bay ném bom có ​​khả năng mang vũ khí hạt nhân đã bay qua vùng biển trung lập trên Biển Barents, phía bắc Scandinavia trong khoảng bốn giờ, được hộ tống bởi các máy bay chiến đấu MiG-31... Trong nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, các phi hành đoàn đã thực hành phóng tên lửa hành trình chiến thuật từ trên không vào các mục tiêu mô phỏng", tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Tu-160 là máy bay ném bom chiến lược hạng nặng, do hãng Tupolev phát triển và sản xuất từ năm 1975. Máy bay được thiết kế để phá hủy các mục tiêu quan trọng trong các khu quân sự.

Máy bay có trọng lượng rỗng 110 tấn, trọng lượng cất cánh tối đa lên tới 275 tấn. Tu-160 được trang bị 4 động cơ Kuznetsov NK-32, nhờ đó tải trọng chiến đấu mà máy bay có thể mang theo đạt 22,5 - 45 tấn. Bán kính chiến đấu của Tu-160 là 7.600 km, phạm vi bay tối đa 14.000 km tốc độ bay 2.220 km/h.

Sức mạnh của Tu-160 được thể hiện trong 2 khoang chứa vũ khí khổng lồ, có thể mang theo các loại tên lửa hành trình chiến lược, tên lửa dẫn đường, bom hạt nhân, bom thông thường,... với tổng trọng lượng tối đa lên đến 40 tấn.